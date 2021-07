Os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa têm vindo a aumentar a incidência acumulada a 14 dias. Todos os 11 concelhos que ultrapassaram os 240 novos casos por 100 mil habitantes na semana passada, vão ter de recuar nas medidas de desconfinamento esta semana e, por exemplo, voltar a fechar a restauração e o comércio não alimentar às 15h30 durante o fim de semana. O recuo nas medidas de desconfinamento vai afetar ainda outros oito concelhos do país — num total de 19 concelhos de risco muito elevado.

Os cinco concelhos da AML que esta semana ultrapassaram os 240 novos casos por 100 mil habitantes — entre eles, Setúbal —, continuam esta semana na lista de risco elevado. Em alerta estão também outros 21 concelhos em Portugal continental. Estes 26 concelhos de risco elevado, tal como os de risco muito elevado, terão recolher obrigatório às 23 horas.

De forma geral, os concelhos de risco muito elevado aumentaram de três para 19, os de risco elevado de 14 para 26 e há 21 concelhos na lista de alerta.

Concelhos de risco muito elevado e medidas mais restritivas

Duas semanas seguidas acima de 240 (ou 480) novos casos por 100 mil habitantes

Albufeira

Almada

Amadora

Barreiro

Cascais

Constância

Lisboa

Loulé

Loures

Mafra

Mira

Moita

Odivelas

Oeiras

Olhão

Seixal

Sesimbra

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Concelhos de risco elevado e alguma medidas restritivas

Duas semanas seguidas acima de 120 (ou 240) novos casos por 100 mil habitantes

Alcochete

Alenquer

Arruda dos Vinhos

Avis

Braga

Castelo de Vide

Faro

Grândola

Lagoa

Lagos

Montijo

Odemira

Palmela

Paredes de Coura

Portimão

Porto

Rio Maior

Santarém

São Brás de Alportel

Sardoal

Setúbal

Silves

Sines

Sousel

Torres Vedras

Vila Franca de Xira

Concelhos na lista de alerta

Concelhos pela primeira semana acima de 120 (ou 240) novos casos por 100 mil habitantes

Albergaria-a-Velha

Aveiro

Azambuja

Cartaxo

Bombarral

Idanha-a-Nova

Ílhavo

Lourinhã

Matosinhos

Mourão

Nazaré

Óbidos

Salvaterra de Magos

Santo Tirso

Trancoso

Trofa

Vagos

Viana do Alentejo

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Gaia

Viseu

Conforme definido pelo Governo, os territórios de alta densidade têm as linhas vermelhas definidas na incidência de 120 e 240 novos casos por 100 mil habitantes. Já para os territórios de baixa, as linhas vermelhas estão definidas nas incidências de 240 e 480 novos casos. Permanecer duas semanas acima do valor limite implica um retrocesso no plano de desconfinamento.