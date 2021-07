O carro oficial do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, atropelou mortalmente um trabalhador na auto-estrada da Brisa que liga Évora a Lisboa. O gabinete de Cabrita não revela a velocidade a que circulava e acusou a obra de não estar assinalada, o que a Brisa desmente. O excesso de velocidade do carro do ministro ou a sua não adaptação a uma zona de obras colocaria o condutor do carro governamental e o ministro em maus lençóis. Mas, se este mesmo acidente tivesse lugar em 2022, com um carro novo, o mais provável era ter sido evitado ou muito mitigado.

O Ministério Público anunciou estar a investigar o atropelamento mortal, esperando-se que se apurem as questões que estão em cima da mesa, designadamente a velocidade a que circulava o BMW Série 7 e se a operação de manutenção estava ou não correctamente sinalizada, embora a presença da carrinha da Brisa no local pareça dar razão às alegações da empresa que explora a auto-estrada. Quanto à primeira dúvida, os investigadores têm apenas de inquirir oficialmente a BMW sobre a velocidade a que circulava o modelo na altura do acidente.

Questionado pelo Observador, um porta-voz da marca esclareceu que, de momento, a BMW Portugal não dispõe de ferramentas para aceder às informações do sistema do Série 7 de 2011. Mas a mesma fonte admite que, após a formalização do pedido pelas autoridades competentes e a devida identificação do veículo através do VIN (número de identificação da unidade), o pedido pode ser encaminhado para a sede do construtor, em Munique, que tratará de esclarecer as dúvidas.

Acidente seria menos grave com um carro novo

Independentemente de se tratar de um automóvel topo de gama, o Série 7 do Ministério da Administração Interna tem matrícula de 2011, pelo que conta já com 10 anos no mercado. Não se pode considerar velho, sobretudo em Portugal, cujo parque automóvel tem uma média de 13,2 anos (segundo dados da ACAP relativos a 2020), sendo que 20,1% possuem entre 10 e 15 anos, 19,9% entre 15 e 20 anos e 22,6% circulam há mais de 20 anos. Sucede que os veículos mais antigos não possuem os sistemas mais recentes de segurança, que certamente ajudariam a reduzir os riscos de acidente, ou a sua gravidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Caso o BMW do ministro tivesse menos de cinco anos, usufruiria de sistemas de ajudas ao condutor muito frequentes em veículos topo de gama, mas igualmente presentes numa parte considerável de automóveis compactos, mais pequenos e cerca de quatro vezes mais baratos. Referimo-nos a dispositivos como o aviso de colisão iminente e a travagem autónoma de emergência, que recorrem a um radar para detectar veículos, ciclistas e peões à sua frente a grande distância, de forma a impedir embates ou atropelamentos. Caso o Série 7 fosse mais recente, o condutor do ministro teria sido avisado da presença do trabalhador na faixa de rodagem ainda a uma certa distância e, caso não reduzisse a velocidade, o sistema de travagem seria actuado autonomamente, com a travagem de emergência a dar mais tempo ao condutor e ao peão para evitarem o acidente.

Um veículo mais moderno e conectado, equipado com um nível 2 de condução autónoma, o que obriga a câmaras radares e a uma série de sensores, teria um outro tipo de desempenho no caso do atropelamento do trabalhador ao serviço da Brisa. Se tomarmos como exemplo os modelos da Tesla, o Ministério Público nem teria que analisar o carro, bastaria apenas solicitar oficialmente à sede da Tesla na Califórnia os dados necessários para deslindar o acidente, para receber de volta todas informações que ali são armazenadas em tempo real. Isto quer dizer que os investigadores não só saberiam imediatamente a velocidade do carro, como se o condutor travou e que pressão exerceu sobre o pedal, se mexeu na direcção e tentou evitar o atropelamento, com as imagens recolhidas pelas câmaras do veículo a mostrarem o que verdadeiramente aconteceu e se as obras estavam ou não assinaladas e como.

Estes sistemas mais modernos são úteis até mesmo quando o automóvel está estacionado. Basta recordar que a polícia norueguesa solicitou ajuda aos donos de modelos da Tesla, cujo “modo sentinela” pudesse ter registado imagens nas proximidades da residência de um autarca de uma pequena cidade próximo de Oslo, para identificar os responsáveis do atentado de que ele foi vítima.

A partir de 2022, ou se evitam os acidentes ou se esclarecem

Acidentes como o que vitimou um dos funcionários que procedia à limpeza das bermas na auto-estrada Évora-Lisboa são mais frequentes do que seria desejável, tanto em Portugal, como no resto da Europa. Segundo a Comissão Europeia, morrem anualmente cerca de 25.000 pessoas (e 140.000 ficam feridas gravemente) em acidentes rodoviários, 20% devido a atropelamento, situação a que Bruxelas quer pôr cobro. Para tal, anunciou em 2019 que, a partir de 2022, passará a ser obrigatório integrar de série em veículos novos um conjunto de dispositivos destinados a reduzir o número de vítimas provocadas pelos acidentes rodoviários. O vídeo da Comissão Europeia, em baixo, resume os vários dispositivos que vão ser tornados obrigatórios.

Conscientes de que 90% dos acidentes decorrem de erro humano, o objectivo da Comissão é tornar obrigatórios sistemas que avisem os condutores quando se distraem ou aparentam estar embriagados, que informem o condutor da aproximação de outros veículos durante manobras em marcha-atrás, que garantam a manutenção do automóvel dentro da faixa de rodagem, que avisem quando a pressão dos pneus é incorrecta e que controlem a velocidade de forma inteligente.

Entre os dispositivos que, a partir do próximo ano, todos os veículos novos (mesmo os mais baratos) vão ser também obrigados a instalar de série para mitigar o impacto ou impedir acidentes como o que ocorreu com o carro de Eduardo Cabrita, incluem-se ainda sistemas avançados de travagem de emergência, que detectam e prevêem potenciais situações de risco e travam caso o condutor não o faça, bem como a adopção de uma “black box” que, tal como acontece nos aviões, grava tudo o que acontece a bordo, registando velocidade, localização e acções do condutor – o que no caso do ministro Cabrita resolveria de imediato o aparente conflito de versões entre o governante e a Brisa. Esta “caixa negra” está ainda preparada para facilmente partilhar os dados em caso de necessidade, tanto mais que a Comissão Europeia quer igualmente que ela registe os consumos e as emissões em condições reais de utilização. Veja em baixo como funciona a segurança passiva de um veículo moderno, em caso de embate, e activa (a partir de 2.02) em relação a outros veículos, peões e ciclistas.

O número e o tipo de sistemas de segurança impostos pela Comissão Europeia aos carros novos vendidos no Velho Continente vão continuar a ser reforçados até 2028, sempre com o objectivo de reduzir o número de mortos e feridos graves. Um dos sistemas que está em cima da mesa é o impedimento de os veículos excederem os limites de velocidade estabelecidos para a via em que circulam, sendo que todos eles serão para já aplicados aos veículos ligeiros (menos de 3500 kg) de passageiros ou comerciais, com os pesados de passageiros ou de carga a terem já um calendário previsto para adopção de soluções similares.