A juíza Brenda Penny recusou o pedido de Britney Spears em remover o pai da tutela que diz ser “abusiva” e que está em vigor desde 2008. De acordo com documentos legais datados de 30 de junho, Jamie Spears continua a partilhar a gestão dos bens da artista com a empresa de fundos fiduciários Bessemer Trust. O pedido para suspender James P. Spears “imediatamente” após a nomeação da empresa Bessemer Trust enquanto “único conservador de bens é negado sem prejuízo”, lê-se nos documentos citados pelo The Guardian.

A decisão não é uma resposta direta às polémicas declarações de Britney, até porque a cantora ainda não submeteu uma petição oficial para terminar a tutela, mas tem antes que ver com um pedido feito pelo seu advogado em novembro. Os documentos referentes à última quarta-feira dizem respeito ao pedido da defesa de Britney para em nomear a Bessemer Trust como única entidade responsável pela tutela.

Há cerca de uma semana, Britney reclamava pelo fim da tutela — sem que fosse avaliada por profissionais de saúde — num depoimento de 23 minutos que abalou o mundo do entretenimento. Numa audiência virtual disse estar “traumatizada” e “deprimida”, alegando não lhe ser permitido engravidar, devido a um dispositivo intrauterino que não tem permissão para remover, e que foi obrigada a tomar lítio contra a sua vontade depois de anunciar publicamente que faria uma pausa nas performances ao vivo.

Em novembro último, o advogado da artista, Samuel Ingham III, argumentou em tribunal que Britney tinha medo do pai e que não ia atuar enquanto este tivesse controlo sobre a sua carreira. À data, a juíza de Los Angeles, Brenda Penny, recusou suspender o papel do pai na tutela, mas admitiu considerá-lo no futuro — mais tarde a juíza nomeou a empresa financeira Bessemer Trust para partilhar a gestão dos bens.

A Variety explica que os mais recentes papéis legais tiveram como propósito exclusivo a aprovação da empresa Bessemer Trust e o respetivo papel na tutela, mas também reiteram a decisão da juíza em não remover o pai da cantora.

Mais recentemente, também Jamie Spears, com 68 anos, deu entrada com os seus próprios documentos legais, negando ser responsável pelas restrições aparentemente impostas à vida filha. Apesar de há 13 anos ser responsável pelos bens da cantora, não incide sobre a vida privada desta desde setembro de 2019, quando se afastou por motivos de saúde — à data foi temporariamente substituído por Jodi Montgomery. A CNN acrescenta que os advogados de Jamie pediram, entretanto, ao tribunal para investigar as alegações feitas por Britney na audiência virtual da semana passada.