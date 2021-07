O Non Fungible Token (NFT) do código que Tim Berners-Lee criou em 1989 para criar a World Wide Web foi vendido na quarta-feira por 5,4 milhões de dólares (cerca de 4,5 milhões de euros) num leilão online organizado pela Sotheby’s. Um NFT é um ficheiro infungível, ou seja, uma imagem digital encriptada e única, que tem por base a tecnologia blockchain, o mesmo protocolo de transação na internet que está por detrás das criptomoedas.

O NFT leiloado foi produzido em 2021, mas representa a propriedade sobre os itens digitais de Tim Berners-Lee, quando inventou o primeiro navegador da internet (ou web browser) há 32 anos, explica o The Guardian.

O simbolismo, a história, o facto de [estes itens] virem do criador é o que os torna valiosos, e há muitas pessoas que colecionam coisas exatamente por essas razões”, afirmou Cassandra Hatton, chefe global de ciência e cultura popular na Sotheby’s.

O leilão do código base da World Wide Web começou nos mil dólares (cerca de 841 euros) e decorreu entre 23 e 30 de junho. O NFT contem 9.555 linhas de código escritas entre 1990 e 1991, uma visualização animada do código de 30 minutos, um poster digital do código e uma carta digital escrita por Berners-Lee em junho de 2021.

“Isto está totalmente alinhado com os valores da web”, disse Berners-Lee ao The Guardian em uma entrevista recente. “Não estou a vender o código-fonte. Estou vender uma imagem que fiz, com o programa Python que eu próprio escrevi, e que representa como o código-fonte ficaria se estivesse preso na parede e assinado por mim”, explicou.

Os NFT têm tido cada vez mais popularidade na internet e estão a ser vendidos por milhões de euros. A maioria dos NFT usa a plataforma Ethereum, que está por detrás da ether, uma das criptomoedas mais conhecidas.