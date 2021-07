O último aniversário de Diana, a 1 de julho de 1997, foi passado numa gala na Tate Gallery, em Londres, onde foi convidada de honra. A mulher que ficaria conhecida como a princesa do povo surgiu em público a usar um vestido preto com a assinatura do designer Jacques Azagury, prenda de aniversário que chegara horas antes ao Palácio de Kensington. Antes na gala, ficou à conversa com fãs que a esperavam na rua, já a luz do dia tinha sumido — uma gargantilha adornada com esmeraldas, brincos a condizer e saltos altos completaram o visual. Fotografias dessa noite, em que celebrou 36 anos, mostram uma Diana sorridente a segurar ramos de flores e à conversa com rostos anónimos.

Durante a noite, Diana esteve acompanhada do irmão. No dia do funeral, a 6 de setembro, Charles Spencer haveria de confirmar que aquela fora a última vez que a vira com vida, recordando ainda como estava deslumbrante: “A última vez que vi Diana foi a 1 de julho, no seu aniversário em Londres. (…) Ela brilhava, é claro”. Na gala estiveram ainda nomes sonantes como Steve Martin e Iman, manequim e mulher de David Bowie.

O dia de aniversário começara com um telefonema: o ainda pequeno Harry ligara da escola para cantar os parabéns à mãe juntamente com um grupo de colegas, acrescenta a publicação Hello! — tanto William como Harry estavam à época em colégios internos. Um ano após o divórcio, Diana parecia estar num caminho de reinvenção, deixando para trás os problemas e afinando planos para o futuro, o que torna a sua morte, cerca de dois meses depois, ainda mais trágica.

Nesse dia, os cartões amontoavam-se às centenas. E os ramos de flores eram às dezenas — segundo o Daily Mail, num artigo assinado pelo jornalista Richard Kay que privou com Diana, a equipa da princesa deixou de os contar quando alcançaram a barreira dos 70, mas mais flores — das instituições de caridade, dos amigos e dos fãs — continuaram a chegar. As mais extravagantes terão sido oferta do bilionário norte-americano Teddy Forstmann, que terá enviado flores uma vez por semana durante três anos. Entre os presentes também estavam oferendas de pretendentes. De acordo com o este relato, Diana chegou a cantar “Parabéns para mim…” numa conversa telefónica mantida nessa manhã com o repórter.

Também Donald Trump, futuro presidente dos Estados Unidos da América, quis assinalar a data, mas fê-lo com dois dias de atraso, ao enviar um arranjo floral extremamente caro composto por rosas e orquídeas. Diana conhecera Trump dois anos antes, numa viagem a Nova Iorque. Mais tarde descreveria de forma pouco favorável o norte-americano, muito embora Trump afirmasse, numa entrevista conduzida por Howard Stern meses após a morte de Diana, que teria sido capaz de ter relações sexuais com a princesa.

A 1 de julho, Diana participou na última gala, numa noite de verão cujos registos fotográficos ajudam a contar a história da princesa do povo. Esta quinta-feira faria 60 anos de vida.