A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), “acusou” a Câmara de Lisboa de ter violado o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) ao comunicar a embaixadas os dados pessoais dos organizadores de manifestações. Em causa estão também as “comunicações para diversos serviços do Município”.

Em comunicado, a CNPD refere que “investigou e recolheu prova relativa aos avisos de manifestações” com “dimensão internacional” e que ocorreram após julho de 2018, “tendo em conta as regras de prescrição”. Em causa está o envio de dados de vários promotores de manifestações a embaixadas estrangeiras, noticiado pelo Observador. O procedimento aconteceu, segundo a auditoria feita pela autarquia, em pelo menos 52 manifestações.

“Tendo terminado a fase de instrução, acusou o Município de Lisboa de, ao comunicar os dados pessoais dos promotores de manifestações a entidades terceiras, ter violado o RGPD. Concluiu também pela violação do RGPD quanto às comunicações para diversos serviços do Município”, lê-se ainda no comunicado da CNPD.

No primeiro caso, refere, “as infrações resultam da falta de licitude”, enquanto que, no segundo, “da violação do princípio da necessidade”. “A lei só permite a comunicação da informação relativa ao objeto, data, hora, local e trajeto da manifestação, sem transmissão de dados pessoais”, argumenta. A CNPD nota que os dados enviados são “especialmente sensíveis, porque revelam opiniões e convicções políticas, filosóficas ou religiosas”, pelo que se “impunha” ao município, “enquanto responsável pelo tratamento, um cuidado acrescido, nos termos da Constituição portuguesa e do RGPD”.

A Comissão considera ainda que o envio dos dados “potencia a criação de perfis de pessoas em torno das suas ideias, opiniões ou convicções, de modo ilegal e cuja utilização posterior escapa completamente ao controlo do responsável pelo tratamento”. Além de ser “uma violação do direito fundamental à proteção de dados, pode pôr em risco outros direitos fundamentais que a Constituição portuguesa consagra”.

Foram ainda identificadas outras infrações ao RGPD, como a “não prestação de informação aos promotores sobre o tratamento dos seus dados pessoais”. O município de Lisboa vai apresentar a defesa, após a qual a CNPD “emitirá a sua deliberação final em sede de processo contraordenacional”, informa ainda

“Considerando a ampla discussão pública que o assunto gerou, a CNPD entende ser relevante prestar a presente informação e disponibilizar a acusação, após a anonimização dos dados dos promotores de manifestações, bem como da parte dos endereços eletrónicos que corresponda a nomes de pessoas singulares”, conclui.