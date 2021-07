O Sporting celebra esta quinta-feira o 115.º aniversário, num dia habitualmente marcado pela apresentação oficial dos novos equipamentos que este ano marcam o início da ligação dos leões com a Nike. As camisolas para a temporada de 2021/22 já circulam pelas redes sociais, até porque vários associados receberam o equipamento principal por compra antecipada, e o anúncio oficial está marcado para as 19h06. Antes, assinalando a data, o presidente do clube, Frederico Varandas, deixou uma mensagem aos associados verde e brancos e enalteceu as conquistas desportivas em várias modalidades ao longo da época de 2020/21.

1⃣1⃣5⃣ anos de Esforço, Dedicação, Devoção e Glória. ???????????????????????????????? ???????????????????? ???????? ????????????????????????????????: o nosso grande amor ???? #SportingCP pic.twitter.com/nmkeYjRrw5 — Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) July 1, 2021

“Parabéns a todos os sportinguistas. Aos de ontem, aos de hoje e aos de amanhã. São 115 anos de uma história interminável e de um legado repleto de esforço, dedicação, devoção e glória”, começou por dizer no editorial do jornal do clube desta quinta-feira, virado sobretudo para o aniversário dos leões.

“Escrevemos esta época mais uma página de glória na história do Sporting Clube de Portugal, plena de ecletismo, materializada com conquistas de registo em todas as modalidades. O tão esperado 23.º título de campeões nacionais de futebol é nosso, e esta época, do futsal ao basquetebol, do hóquei ao atletismo, do râguebi ao ténis de mesa, passando pelo judo ou pelo surf, as nossas e os nossos atletas voltaram a superar-se, alcançando a melhor época do clube em 115 anos”, destacou o número 1 dos verde e brancos.

O primeiro Presidente do #SportingCP ????⚪ Alfredo Augusto das Neves Holtreman é a Lenda em destaque na edição desta semana do #JornalSporting ???? pic.twitter.com/BuSU7QsQtI — Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) June 30, 2021

“Estas vitórias refletem o esforço ímpar dos sócios e adeptos, dos atletas, dos nossos colaboradores e parceiros, que diariamente contribuem para continuar a fazer do Sporting Clube de Portugal um ‘clube tão grande como os maiores da Europa’. Obrigado a todos. Em 1906 foi esse o desígnio do nosso fundador, José Alvalade, de quem recuperámos o pioneirismo e a visão futurista. Caminhemos dia-a-dia cientes de que a nossa força está em honrar os 115 anos do nosso passado, na força da nossa união no presente, e no cumprimento dos valores do nosso ADN que nos assegura o futuro. Parabéns a todos. Parabéns, Sporting!”, concluiu.