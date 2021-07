Em atualização

O empresário madeirense Joe Berardo e o seu advogado, André Luiz Gomes, passaram a segunda noite na prisão da Polícia Judiciária (PJ) e já estão novamente no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) para serem ouvidos pelo juiz Carlos Alexandre no âmbito do denominado processo Caixa Geral de Depósitos.

O início do interrogatório estava marcado para as 9h00, sendo o primeiro a ser inquirido André Luiz Gomes. O interrogatório de Joe Berardo estava marcado para as 10h00. Ao que o Observador apurou, a diligência está atrasada e estas horas já terão sido alteradas.

O advogado de Berardo, Paulo Saragoça da Matta, chegou ao tribunal pelas 10h15. Aos jornalistas, disse que ainda está a “consultar autos” e não confirmou se o interrogatório já tinha começado. Saragoça da Matta recusou dizer se Berardo vai prestar declarações e se o processo está assente em prova documental ou em escutas. “O processo está sujeito a segredo de justiça, não lhe posso dizer isso”, respondeu aos jornalistas.

O interrogatório de Berardo e do seu advogado, os únicos arguidos a serem detidos, iniciou-se esta quarta-feira pelas 16h com a identificação dos arguidos mas foi suspenso dado que a defesa ainda se encontrava a consultar os autos. À saída do tribunal, Paulo Saragoça da Matta não confirmou se este iria prestar declarações. Aos jornalistas, disse que “há sempre a possibilidade de prestar declarações” e que a defesa está a “ponderar”. “O comendador está sereno”, garantiu ainda.

Não é, portanto, certo que o interrogatório fique concluído esta quinta-feira já que o tempo dos trabalhos depende da disponibilidade dos arguidos em prestar declarações ao juiz de instrução criminal.

Berardo e o seu advogado foram detidos na terça-feira. Tal como escreveu o Observador, o Ministério Público indiciou o empresário pelos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, descaminho, fraude fiscal e branqueamento de capitais. O filho do comendador, Renato Berardo, também foi constituído arguido nos autos da Caixa Geral de Depósitos, como o Observador avançou em primeira mão, suspeito de ter colaborado com o pai no alegado esquema de burla que terá lesado a Caixa, o BCP e o BES em mais de mil milhões de euros.

Já o advogado André Luiz Gomes está indiciado por vários crimes, como o de burla qualificada, em regime de co-autoria com Joe Berardo, e em termos individuais pelo alegado crime de fraude fiscal qualificada de cerca de 1 milhão de euros, além de falsificação de documento.

Ao todo, o processo tem 11 arguidos — seis empresas e cinco individuais. Estes cinco são Joe Berardo, o filho Renato, o advogado André Luiz Gomes, Carlos Santos Ferreira (ex-presidente da Caixa e do BCP) e Fátima Câmara (funcionária de uma entidade do Grupo Berardo).