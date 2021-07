Muitas vezes pode parecer uma questão de pormenor mas não é e Fábio Cardoso surge como novo exemplo disso mesmo: apesar de já ter chegado a acordo com o FC Porto há alguns dias, o central foi confirmado oficialmente esta quinta-feira, primeiro dia do exercício 2021/22, como reforço dos dragões para as próximas cinco épocas.

“Não tenho palavras para descrever este momento. É um dos dias mais felizes da minha vida, sem sombra de dúvidas. Ainda não acredito. É um sonho tornado realidade chegar a um patamar destes, num dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e pronto para começar a trabalhar. Trabalhei muitos anos para ter esta oportunidade e finalmente surgiu. Estou preparado para a agarrar. É o maior passo da minha carreira e estou ansioso por começar a trabalhar e mostrar o que valho”, destacou o defesa de 27 anos que fez toda a formação no Benfica, onde subiu depois à equipa B, antes de passagens por P. Ferreira, V. Setúbal, Rangers e Santa Clara.

“Partilhar o balneário com Pepe? Vai ser muito bom jogar com ele mas também trabalhar com ele diariamente e conviver com ele. Vai ser muito bom, pois ele é um dos melhores centrais portugueses de sempre e vou poder aprender com ele. Ainda é um dos melhores centrais do mundo e é uma referência para mim, por isso vou tentar aprender o máximo possível. O FC Porto sempre teve grandes centrais na sua história e eu quero ser mais um”, adiantou aos meios do clube azul e branco, falando também de Sérgio Oliveira: “É sempre bom voltar a ver um amigo. É um excelente jogador e uma pessoa de quem gosto muito, por isso vai ser muito bom reencontrá-lo”.

“O Bruno Alves foi uma das primeiras pessoas com quem falei assim que surgiu a possibilidade de vir para o FC Porto. Ficou muito feliz por mim, pois sempre me disse que sou um central à Porto. Aprendi muito com ele, dentro e fora do campo. Disse-me que ia gostar muito do FC Porto e desejou-me as maiores felicidades. Perguntei-lhe se se importava que ficasse com o número 2 e ele disse que não, que ficava muito feliz por ser eu a usar o 2. O número é uma grande responsabilidade neste clube, pois a camisola 2 já foi vestida pelo Jorge Costa, pelo João Pinto, pelo Bruno Alves… Sei que é uma grande responsabilidade, mas vou estar à altura. É também o dia de nascimento da minha filha, por isso foi quase uma escolha automática”, acrescentou ainda o defesa.

“O que espero dos adeptos é o que eles têm vindo a fazer: apoiarem a equipa e serem uma grande ajuda para nós. O que posso prometer é muito trabalho. Sou mais um para ajudar e estou aqui para trabalhar diariamente para conquistarmos muitas coisas juntos. A partir de agora sou um deles e sei que o apoio deles me vai ajudar. São o 12.º jogador e querem sempre mais. Essa mentalidade passa para os jogadores”, concluiu.