No capítulo dos superdesportivos, o Ferrari F40 é uma das maiores referências. Tendo sido lançado em 1987, viu serem produzidas apenas 1315 unidades, todas elas com um chassi que parece saído de um carro de competição e uma carroçaria em material compósito que abre na totalidade tanto à frente como atrás, para facilitar o acesso à mecânica e suspensões. Mais uma vez, como se tratasse de um carro de corridas.

Se o chassi e as formas do F40 são objecto da maior veneração, junto dos admiradores de superdesportivos, o motor não lhe fica atrás. Trata-se de um V8 biturbo com 3 litros de capacidade (mais precisamente 2936 cc), que fornece uns garbosos 484 cavalos, o que num modelo com pouco mais de 1200 kg faz maravilhas.

Como todos os Ferrari, o F40 é um modelo extremamente baixo e largo, o que o torna inadaptado para circular em estradas de terra, tanto mais que nem sequer monta filtros de ar capazes de lidar com muita poeira. Mas o que o F40 decididamente não aprecia é brincar na relva, em cima de terra necessariamente irregular, condições mais talhadas para um SUV do que para um superdesportivo, que se sente mais à vontade em circuito ou em estradas em perfeito estado de conservação.

O youtuber TaxTheRich100, conhecido por dar a desportivos de grande calibre um tratamento que não merecem e para o qual não foram concebidos, desta vez decidiu utilizar o F40 como se fosse um SUV. Como nas imagens não parece muito à vontade em brincar com os quase 500 cavalos em piso escorregadio, a exibição do youtuber é quase dolorosa de ver, com muitos abusos da mecânica para pouco prazer ao volante. Mas o melhor é ver o vídeo. E o F40 não só não foi o único Ferrari a sofrer os maus-tratos, como havia mais desportivos do seu calibre a sofrer sevícias similares.