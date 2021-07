Comprar carro requer alguma ponderação: a gasolina ou a gasóleo? Híbrido ou elétrico? Que tipo de seguro melhor se adapta a cada caso? Que impostos são necessários pagar?

Foi a pensar em todas as dúvidas que possam existir no momento da compra de um carro que o PiscaPisca.pt se aliou à DECO Proteste, para poder oferecer aos seus clientes apoio jurídico.

Paulo Figueiredo, Diretor do PiscaPisca.pt, powered by Credibom, afirma: “O PiscaPisca.pt foi criado para atender às necessidades de todos, independentemente do seu gosto ou estilo de vida. Não somos apenas mais uma plataforma online, somos uma marca que se diferencia por promover a confiança dos consumidores e a absoluta transparência dos processos de compra e venda, que sai mais uma vez reforçada com a parceria que estabelecemos com a DECO Proteste. Quem Pisca Pisca Não Arrisca.”

Agora, quem comprar um automóvel no PiscaPisca.pt pode usufruir de uma linha específica de apoio, de forma a poder ver esclarecidas todas as dúvidas jurídicas no que à compra de uma viatura diz respeito. E pode, também, ter acesso a comparadores, que permitem tomar as melhores decisões no processo, assim como a diversos artigos informativos relacionados com o mundo automóvel criados pela DECO Proteste.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Rita Rodrigues, Head of Media and Public Affairs da DECO Proteste explica: “A ideia é juntar a DECO Proteste que apoia o consumidor, esclarecendo-lhe dúvidas e questões práticas que possam surgir, a uma plataforma que vende automóveis usados, e que já o faz com agentes credenciados e qualificados. É uma parceria perfeita, que se complementa a vários níveis. Saber que têm toda a segurança neste processo de compra de carro, que nem sempre é simples, é uma grande vantagem para os consumidores.”

Mas as novidades não se ficam por aqui: os clientes PiscaPisca.pt que sejam já subscritores da DECO Proteste ou que se tornem subscritores e que terminem o processo de compra através do cartão DECO+ receberão de oferta 50 litros de combustível, no valor aproximado de 75€.