Sorridentes e até relaxados, William e Harry marcaram presenta esta quinta-feira na tão aguardada revelação da estátua de Diana no dia em que a princesa completaria 60 anos. Num comunicado conjunto, os irmãos dizem recordar “o amor, força e carácter” da mãe, “qualidades que fizeram dela uma força ao redor do mundo, mudando inúmeras vidas para melhor”.

“Todos os dias gostávamos que ela ainda estivesse connosco, e esperamos que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo da sua vida e do seu legado”, acrescentaram.

Today, on what would have been our Mother’s 60th birthday, we remember her love, strength and character – qualities that made her a force for good around the world, changing countless lives for the better. pic.twitter.com/jsZXyUsG7q — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 1, 2021

A revelação da estátua em homenagem à princesa Diana marcou o reencontro entre William e Harry, que não estavam juntos desde abril, aquando do funeral do avô, o príncipe Filipe. A tensão entre os irmãos tem sido tópico de notícia nos últimos tempos, sobretudo após relatos de uma alegada discussão entre ambos no fim da cerimónia fúnebre do duque de Edimburgo.

Ainda antes do evento arrancar, pelas 14h, Harry e William foram fotografados lado a lado no momento em que chegaram ao Palácio de Kensington para participar numa tarde carregada de nostalgia. Embora os irmãos tenham trocado mensagens após a vitória de Inglaterra frente à Alemanha, com duas bolas a zero, o coautor do livro “Finding Freedom” afirmou desde logo acreditar que uma reconciliação seria bastante improvável. À BBC Breakfast, Omid Scobie comentou na manhã de quinta-feira: “Acho que vamos ver dois irmãos extremamente profissionais num momento que não tem nada a ver com eles.”

A estátua que pretende evocar a juventude de Diana, princesa de Gales que perdeu a vida aos 36 anos, foi pedida pelos irmãos em 2017 e tem morada fixa, a partir desta quinta-feira, no Palácio de Kensington, no jardim conhecido pelo nome Sunken Garden. Na altura em que encomendaram a estátua, ainda longe do inevitável Megxit, os irmãos comentaram como desejavam que a representação da mãe fosse um convite à reflexão “da sua vida e legado”.

Harry, que atualmente vive nos Estados Unidos com a mulher, duquesa de Sussex, e os dois filhos, aterrou em solo britânico na semana passada de maneira a completar o isolamento profilático a tempo do evento desta quinta-feira. Uma cerimónia que, como já antes antecipado pelos media, ficou marcada por uma atmosfera íntima e pessoal. O evento foi significativamente reduzido devido à pandemia de Covid-19 e, além de Harry e William, membros mais chegados da família de Diana estiveram presentes, incluindo os irmãos da princesa, Sarah McCorquodale e Charles Spencer. Meghan e Kate não compareceram, como já era esperado, tampouco Carlos esteve presente.

Apenas um reduzido número de câmaras foram permitidas aquando da revelação da estátua, um momento essencialmente vincado pelo reencontro dos irmãos.

O jardim que agora acolhe a estátua a cargo do escultor Ian Rank-Broadley foi redesenhado para o efeito: mais de 4 mil flores foram plantadas, um trabalho que, segundo a BBC, demorou 1.000 horas até estar terminado. O jardim em questão, nos terrenos do Palácio de Kensington, era um dos locais preferidos de Diana quando aí viveu. A partir desta sexta-feira, tanto o jardim como a estátua estarão acessíveis gratuitamente ao público.

Nas horas que anteciparam a tão aguardada revelação, flores e balões foram colocados nas grades que circundam o Palácio de Kensington, numa homenagem popular aos 60 anos que Diana completaria hoje.