A Volkswagen arrancou com a produção de modelos eléctricos na China. Nada de ID.3, que continua reservado em regime de exclusividade para o mercado europeu, com a representação da marca alemã concentrada em duas versões do ID.4 Crozz, o normal, similar ao que se transacciona em Portugal, e o ID.4 X, ligeiramente maior e mais alto, apesar de recorrer ao mesmo chassi e distância entre eixos. Porém, nenhum está a surpreender em termos de vendas, segundo a Reuters.

Para produzir os seus veículos a bateria no mercado chinês, a VW usa as mesmas parcerias que criou para os modelos tradicionais com motores a combustão. Assim, juntamente com a FAW, a VW produz o ID.4 Crozz e os objectivos previam de 50.000 a 60.000 unidades até ao final de 2021. Para a construção do ID.4 X, 2 cm mais comprido e 1,1 cm mais alto, com pára-choques e faróis distintos, a marca alemã associou-se à SAIG, com o mesmo volume de produção.

Em Maio, no segundo mês completo de vendas, os chineses adquiriram apenas 1213 unidades de ambos os ID.4, um mau resultado, sobretudo porque é um valor inferior ao atingido em Abril em cerca de 200 veículos. A agência noticiosa avança ainda que “ambas as fábricas estão a laborar a menos de 10% do volume de produção”.

As vendas dos ID.4 na China estão muito abaixo da procura que o SUV eléctrico da VW tem conseguido na Europa, onde chega a bater o mais pequeno e barato ID.3. Apesar disso, a VW reagiu à notícia da Reuters afirmando que “as vendas estão em linha com as previsões”. Contudo, recorda a agência de notícias, nos primeiros dois meses de comercialização do Model Y, a Tesla vendeu 6612 unidades.