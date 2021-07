O tenista suíço Roger Federer, número oito mundial, qualificou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2021, depois de vencer o francês Richard Gasquet.

Federer, de 39 anos, bateu o francês, número 56 do ranking mundial, em apenas três sets, pelos parciais de 7-6 (7-1), 6-1 e 6-4, em uma hora e 54 minutos. O sexto cabeça de série do torneio, recordista de títulos do Grand Slam a par do espanhol Rafael Nadal (20), vai defrontar na terceira ronda o britânico Cameron Norrie, 34.º do mundo.