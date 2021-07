Albufeira é o concelho com maior incidência acumulada a 14 dias: 823 novos casos por 100 mil habitantes, com dados de 30 de junho. Mas entre os nove concelhos com incidência igual ou superior a 480 novos casos por 100 mil habitantes há mais dois no Algarve: Loulé (652 casos por 100 mil habitantes) e Olhão (512), segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O segundo concelho com maior incidência cumulativa é Lagoa, no arquipélago dos Açores, com 739 novos casos por 100 mil habitantes. Seguida de Constância e Avis — 726 e 715 novos casos por 100 mil habitantes —, dois territórios de baixa densidade.

No total, são mais seis concelhos com este nível de incidência do que na semana passada e um deles é Mourão, outro território de baixa densidade. Os 13 casos ativos numa população que não chega aos 2.700 habitantes fez disparar a incidência de zero (que se mantinha assim há mais de dois meses) para 493 novos casos por 100 mil habitantes.

[Veja o nível de risco, o tipo de medidas em vigor e a incidência cumulativa no seu concelho no mapa interativo. Basta passar o curso sobre o concelho do continente que quiser ver.]

Entre os 308 concelhos de Portugal continental e insular, há 37 concelhos que registaram uma incidência entre 240 e 479,9 novos casos por 100 mil habitantes, em 14 dias – mais 11 do que na semana passada. Dos quais um está localizado nos Açores (Ribeira Grande) e nove são territórios de baixa densidade no continente. Entre os 41 concelhos com incidência entre 120 e 239,9 novos casos por 100 mil habitantes, acumulada em 14 dias, 17 são territórios de baixa densidade do continente, um é dos Açores (Ponta Delgada) e outro da Madeira (Calheta). Esta lista tem mais 12 concelhos do que na semana anterior. Restam, assim, 221 concelhos com incidência cumulativa inferior a 120 novos casos por 100 mil habitantes — na semana passada eram 250 —, sendo a larga maioria concelhos de baixa densidade, incluindo os das regiões autónomas. 45 concelhos (incluindo todos os da grande Lisboa) com recolher obrigatório às 23 horas. Veja no mapa 14 concelhos da AML no nível de risco muito elevado e com mais de 240 casos por 100 mil habitantes Lisboa é o único concelho da área metropolitana (AML) acima de 480 casos por 100 mil habitantes. A capital e outros 13 concelhos da AML encontram num nível de risco muito elevado e com medidas de contenção da pandemia mais restritivas. Os outros quatro concelhos da AML — Alcochete, Palmela, Setúbal e Vila Franca de Xira —, são os únicos abaixo dos 240 novos casos por 100 mil habitantes (a 14 dias) e estão na lista de risco elevado. Os 18 concelhos da AML têm aumentado a incidência cumulativa todas as semanas desde o início do mês de junho. Concelhos Incidência 30.Jun Incidência 22.Jun Incidência a 17.Jun Alcochete 246 187 147 Almada 387 256 166 Amadora 375 273 159 Barreiro 320 294 204 Cascais 371 282 217 Lisboa 595 438 306 Loures 338 254 152 Mafra 387 290 185 Moita 351 324 174 Montijo 286 187 163 Odivelas 347 285 192 Oeiras 336 291 199 Palmela 229 193 160 Seixal 369 289 165 Sesimbra 473 391 337 Setúbal 231 181 151 Sintra 327 249 199 Vila Franca de Xira 316 215 163

Porto duplica incidência da semana passada