A corrida ao espaço continua: o o bilionário Richard Branson anunciou que pretende ir para o espaço já a 11 de julho de este ano — portanto, daqui a nove dias —, a bordo da nave da empresa Virgin Galactic, fundada pelo britânico.

A acontecer, Branson vai antecipar-se ao fundador da Amazon, Jeff Bezos, que tinha anunciado que iria para o espaço a 20 de julho a bordo de um foguetão da própria empresa, Blue Origin.

Os dois empresários criaram empresas posicionadas no setor do turismo espacial, com voos suborbitais curtos.

O anúncio de Branson e uma convicção: “O espaço pertence a todos nós”

“A janela para o próximo voo de teste do (navio) SpaceShipTwo Unity abre-se em 11 de julho, sujeito a verificações meteorológicas e técnicas”, indicava comunicado da Virgin Galactic, revelado esta sexta-feira.

Richard Branson “vai avaliar a experiência do astronauta privado e passará pela mesma formação, preparação e voo dos futuros astronautas da Virgem Galáctica. A companhia vai usar o ‘feedback’ sobre a formação e experiência de voo para melhorar a viagem para todos os futuros clientes astronautas”, lia-se ainda.

O voo será também transmitido em direto pela primeira vez pela companhia. Dois pilotos estarão a bordo do avião de transporte, e quatro pessoas, incluindo Richard Branson, na nave chamada Unidade VSS.

Acredito verdadeiramente que o espaço pertence a todos nós”, afirmou o bilionário citado no comunicado, acrescentando: “Depois de 16 anos de investigação, engenharia e testes, a Virgin Galactic está na vanguarda de uma nova indústria espacial comercial, uma indústria que deve abrir espaço para a humanidade”.

Depois deste, estão previstos mais dois testes antes do início dos voos comerciais regulares em 2022, indicou a Virgin Galactic.

Novos detalhes da viagem de Bezos

Também há novidades sobre a viagem de Jeff Bezos ao espaço, apontada para 20 de julho. Na sua conta oficial na rede social Instagram, o empresário publicou um vídeo dando conta de que a viagem espacial contará com uma “convidada de honra”: Wally Funk, uma mulher de 82 anos a quem foi negada nos anos 60 a possibilidade de se tornar astronauta por ser mulher.

Ninguém esperou mais tempo. Em 1961, a Wally Funk estava no topo da sua turma enquanto integrante do Programa Mulheres no Espaço Mercury 13. Apesar de ter completado o treino, o programa foi cancelado e nenhuma das 13 pôde voar. Já é altura. Bem-vinda a bordo, Wally. Estamos entusiasmas por te ter a voar connosco a 20 de julho como nossa convidada de honra”, lê-se na legenda do vídeo publicado por Bezos.

No vídeo publicado por Bezos, a antiga aspirante a astronauta mostra-se entusiasmada pela oportunidade: “Vou adorar cada segundo. Wooooo! Mal posso esperar”. E recorda o cancelamento do programa que contava que a tivesse levado a tornar-se astronauta da NASA nos anos 60: “Disseram-me que tinha tido uma prestação melhor [nos treinos mentais e físicos], ou completado o trabalho mais rápido, do que qualquer um dos homens”.

Se a viagem ao espaço de Jeff Bezos se confirmar e for bem sucedida, Wally Funk tornar-se-á a pessoa mais velha a chegar ao espaço, refere a publicação norte-americana The Hill.

O jornal britânico The Guardian refere que depois do fim do programa da NASA, Wally Funk tornou-se em 1971 a primeira mulher a trabalhar como inspetora na Administração de Aviação Federal — uma agência governamental dos EUA que regula a aviação civil no país — e em 1974 a primeira mulher a trabalhar como investigador de segurança aérea para o Conselho Nacional para a Segurança de Transportes, uma agência que investiga e apura responsabilidades em casos de acidentes. Terá ensinado mais de três mil pessoas a ver, mas acabou por nunca se tornar astronauta. Até agora.

A tripulação terá quatro elementos: Wally Funk, Jeff Bezos, o irmão do empresário — Mark Bezos — e um passageiro que ainda não foi identificado, mas que pagou 28 milhões de dólares num leilão que decorreu no mês passado para poder fazer a viagem.