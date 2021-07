O ministro das Relações Externas do Brasil disse esta sexta-feira em Lisboa querer aumentar a dimensão económica da relação com Portugal e anunciou que vão ser retomadas as reuniões regulares sobre temas de interesse comum.

“Queremos aprofundar a dimensão económica das relações entre os dois países, temos 600 empresas portuguesas no Brasil e acreditamos no potencial de crescimento nos próximos anos”, disse Carlos França. O ministro falava aos jornalistas no final de um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, naquela que foi a sua primeira deslocação internacional, “o que tem um significado a nível diplomático”, salientou.

“A visita reflete a intensidade e a solidez das relações entre o Brasil e Portugal, não só a grande herança, mas também assente em interesses e valores comuns“, disse Carlos França, anunciando que um dos temas debatidos foi o regresso às reuniões regulares sobre temas de interesse comum bilateral. “Vamos reativar as subcomissões de temas consulares e de ciência e tecnologia”, afirmou, mostrando o desejo de “manter visitas de alto nível entre os dois países”.