A tecnologia destinada a permitir os automóveis autónomos, que se desloquem de um lado para outro sem condutor, está a ser alvo de investimentos gigantescos e não faltará muito para que circulem por aí. Mas se isto resolve problemas como a mobilidade, a segurança e a necessidade de chauffeurs, há uma invenção similar que se revela particularmente interessante, sobretudo em tempos de Campeonato Europeu de Futebol.

Além de produzir latas e garrafas de cerveja, a Heineken decidiu conceber o Heineken BOT que, na opinião dos consumidores da bebida, facilmente poderá ser visto como o melhor robot do mundo. Isto porque a mantém fresquinha e a transporta para todo o lado, atrás do dono.

O essencial do Heineken BOT é, sem dúvida, a geleira que, uma vez cheia de gelo, mantém o néctar à temperatura ideal, isto é, o mais fresco possível. Para se deslocar, o robot está equipado com um LiDAR, similar ao utilizado pela generalidade dos veículos autónomos, capaz de avaliar o espaço à sua volta e identificar objectos e pessoas, determinando distâncias e a forma como se movem, tudo graças a um emissor de raios laser. Um algoritmo com a ajuda de inteligência artificial faz o resto, permitindo ao robot deslocar-se nos jardins, via pública ou dentro de casa.

Entre outros atributos, o Heineken BOT é educado e útil, como o prova o facto de ele questionar os convidados se desejam uma cerveja. E, graças aos sensores de movimento, pode seguir uma pessoa para todo o lado. Para tal recorre a três eixos e seis rodas, para incrementar a capacidade de manobra e lidar com terrenos mais irregulares. Tão importante quanto isso, é capaz de transportar 12 latas de cerveja com 33 cl, não necessariamente da Heineken, pois não parecem existir sensores para identificar a marca de bebidas no seu interior.

O Heineken BOT tem a ainda a curiosidade de não estar à venda, tendo sido oferecido a 1 de Julho a um grupo sorteado de indivíduos através de um sistema de rifa. O fabricante de cerveja não revelou a quantidade de unidades que ofereceu, mas avisou que seriam poucas e que o BOT irá continuar a ser utilizado em acções promocionais.