“Fãs da AS Roma, estou a fazer as malas. Vemo-nos em breve. Tiffosi de Roma, sto arrivando”

Numa mensagem em inglês e italiano, José Mourinho “avisou” que estava prestes a começar o dia 1 no seu novo clube após ter estado em Setúbal, num regresso à Serie A mais de uma década depois de ter deixado o Inter como campeão europeu e ter passagens por Real, Chelsea, Manchester United e Tottenham. E a receção mostrou que nem mesmo a falta de resultados e títulos na última passagem por Londres quebrou a áurea do técnico.

???? Il saluto di José Mourinho ai tifosi presenti a Trigoria ????❤️#ASRoma pic.twitter.com/u8EbdEJGNq — AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Saindo por Trigoria, o português tinha centenas de adeptos à espera para uma primeira saudação ao vivo (ainda que à distância), entre muitos cachecóis, bandeiras e camisolas dos romanos e até um cartaz que se destacou dos demais com a imagem de Mourinho como Papa e a inscrição “Habemous Papa”. O treinador foi à varanda saudar os presentes e, mais tarde, baixou o vidro do carro do clube que o foi buscar para voltar a cumprimentar os adeptos enquanto fazia um vídeo para a sua conta oficial do Instagram apanhando todo o momento.

De recordar que a Roma, que tem o português Tiago Pinto como diretor desportivo, foi nas últimas duas épocas treinado por Paulo Fonseca, tendo acabado a última Serie A na sétima posição além de chegar às meias-finais da Liga Europa. O clube transalpino tem como únicas contratações confirmadas o brasileiro Roger Ibañez, que esteve cedido pela Atalanta, e o americano Bryan Reynolds, emprestado em 2020/21 pelo FC Dallas.

De acrescentar que Mourinho tem agora de fazer uma quarentena de cinco dias no centro de estágios da Roma, depois de ter estado em Londres. A Marca revela ainda um outro pormenor: o treinador português chegou a Itália a bordo do Friedkin Aviation Gulfstream G650 N1F, pilotado por Dan Friedkin… proprietário do clube.