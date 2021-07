Uma iniciativa

Marque na agenda: o Observador e a consultora Accenture organizam na próxima quinta-feira um debate com representantes de várias empresas líderes em Portugal e o desafio é responder a duas questões principais. Como estão as organizações a aprofundar o conhecimento que têm acerca dos consumidores? E que benefícios podem as empresas colher desta aposta?

Sob o título The Businsess Experience, a iniciativa acontece na quinta-feira, 8 de julho, a partir das 17h00. Pedro Pombo, managing director da Accenture Interactive, vai fazer a abertura, estando a intervenção de encerramento a cargo de Rudolf Gruner, diretor-geral do Observador. O discurso principal é de Baiju Shah, chief strategy officer da Accenture Interactive.

O debate propriamente dito tem moderação da editora do Observador Carla Jorge de Carvalho. No painel vão estar Tiago Simões (diretor de marketing da Sonae Modelo Continente), Catarina Barradas (diretora de marca da EDP), Francisco Viana (diretor de comunicação e marca da Caixa Geral de Depósitos) e Bruno Ribeiro (digital transformation senior manager da Accenture).

The Businsess Experience terá transmissão via streaming, a partir desta mesma página do Observador e também no Facebook do jornal.