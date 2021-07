Em atualização

O Ministério Público não incluiu a prisão preventiva de Joe Berardo e de André Luiz Gomes no conjunto de medidas de coação que promoveu junto do juiz Carlos Alexandre, sabe o Observador. A decisão do juiz será conhecida esta sexta-feira às 14 horas.

Entre o conjunto alargado de medidas de coação contam-se, por exemplo, depósitos de cauções de elevado valor e a proibição de contacto entre os 11 arguidos do processo.

As cauções de valor elevado — no caso de Joe Berardo, cinco milhões de euros —, justificam-se pelo facto de o empresário e o advogado serem suspeitos de burla qualificada, num esquema que terá lesado a Caixa Geral de Depósitos, o BCP e o Novo Banco em mais de mil milhões de euros.

O empresário madeirense e o advogado foram interrogados no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), esta quinta-feira, mas Joe Berardo não terá prestado declarações. André Luiz Gomes, por sua vez, terá sido interrogado durante oito horas.

A apresentação das medidas de coação propostas pelo Ministério Público foi feita esta manhã, depois das 9 horas, por Inês Bonina. E as defesas dos arguidos ouvidas antes da tomada de decisão do juiz Carlos Alexandre que se prevê que seja anunciada ao início da tarde.

Joe Berardo André Luiz Gomes foram detidos na terça-feira. Tal como escreveu o Observador, o Ministério Público indiciou o empresário pelos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, descaminho, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

O advogado está indiciado por vários crimes, como o de burla qualificada, em regime de co-autoria com Joe Berardo, e em termos individuais pelo alegado crime de fraude fiscal qualificada de cerca de um milhão de euros, além de falsificação de documento.