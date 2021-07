O grupo empresarial “Organização Trump”, que abarca as empresas, investimentos e negócios do antigo presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump, foi acusado pelas autoridades judiciais norte-americanas num processo relativo a crimes de fraude e evasão fiscal.

Ao grupo empresarial de Trump e ao seu diretor financeiro, Allen Weisselberg, são imputadas suspeitas relativas a mais de uma dezena de crimes federais alegadamente cometidos na execução de um esquema de fuga a impostos e a declaração de rendimentos. O esquema fraudulento terá tido origem em 2005, há 15 anos, segundo noticia a estação norte-americana CNN. Este é, como lembra a estação, “a primeiro ação criminal” contra o império empresarial de Trump a resultar em acusação.

O processo foi investigado por procuradores públicos de Nova Iorque ao longo de “quase três anos”, como lembra a Agência Reuters, tendo resultado em indícios de dez crimes federais imputados a uma entidade intitulada Trump Payroll Corporation e a Allen Weisselberg, executivo de 73 anos que trabalhou para Trump durante mais de quatro décadas e que esta quinta-feira tinha-se entregado às autoridades — antes mesmo da acusação ser conhecida. A investigação, contudo, continuará em curso, não estando excluídas novas acusações mediante a formação de prova.

O entendimento do Ministério Público é que terá sido montado um esquema cujo intuito era “compensar por baixo da mesa Weisselberg e outros executivos da Organização Trump”, de forma a evitar registos oficiais de pagamentos que obrigassem ao pagamento de impostos.

O esquema tinha como principal intuito permitir a certos funcionários que subavaliassem o que recebiam da ‘Organização Trump’, para poderem pagar impostos locais, estatais e federais em quantidades que eram significativamente inferiores às que deveriam ter sido pagas”, lê-se na acusação.

Na origem da investigação estavam suspeitas de que o grupo empresarial de Trump poderia ter enganado credores, seguradoras e autoridades fiscais quanto ao valor de propriedades, a deduções fiscais e até a pagamentos ocultos para comprar o silêncio e evitar que fossem difundidas informações relativas a assuntos da vida privada de Donald Trump.

A acusação revelada esta quinta-feira centrar-se-á mais nos crimes de que é acusado o diretor financeiro da Organização Trump, Weisselberg, que terá recebido do grupo uma série de “compensações” não registadas que incluíam um apartamento em Upper West Side, Nova Iorque, um par de carros da marca Mercedes-Benz para si e para a sua mulher e propinas mensais para a frequência de uma escola privada de dois dos seus familiares — segundo a CNN, os seus dois netos. Estas “compensações de luxo” complementariam os vencimentos de Weisselberg e serviriam para que parte das suas receitas mensais pudessem escapar ao radar do fisco.

Ao todo, Weisselberg terá fugido ao fisco e ocultado rendimentos equivalentes a 1.76 milhões de dólares. Só em impostos municipais, estatais e federais deveria ter pago mais 900 mil dólares do que o que pagou, revela a CNN. A Reuters estima em 133 mil dólares a quantia referente a reembolsos conseguidos por Weisselberg a que o executivo não teria direito face ao seu património e rendimentos laborais.

Porém, os procuradores estendem as acusações ao conglomerado empresarial por entenderem que os crimes que Weisselberg alegadamente terá cometido não só “não são práticas comuns na comunidade empresarial” como também “não foram levados a cabo por um único funcionário [da Organização Trump] isoladamente”.

O antigo Presidente dos Estados Unidos da América não é diretamente acusado de quaisquer crimes, já que as acusações prendem-se apenas com o seu grupo empresarial e o diretor financeiro do conglomerado. Ainda assim, Trump criticou a acusação, falando na continuação de uma alegada “caça às bruxas políticas” levada a cabo por “democratas [militantes do Partido Democrata] da esquerda radical” que estará agora a ser executada, na sua visão, por procuradores públicos de Nova Iorque que vão “dividindo o nosso país como nunca antes!”.

Também o grupo empresarial Organização Trump posicionou-se contra a investigação e a acusação, considerando-as um ato político e defendendo o seu diretor financeiro, Weisselberg, que consideram ser apenas “um peão” numa tentativa de “atingir o antigo Presidente”.

Este processo e estas acusações ao grupo Trump podem afetar a relação com bancos e com parceiros de negócios das empresas do grupo — e podem também “complicar o futuro político” do antigo Presidente dos EUA, escreve a Reuters.