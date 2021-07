À semelhança de vários festivais portugueses, esta sexta-feira, 2 de julho, foi a vez de o MEO Sudoeste anunciar que vai novamente empurrar no calendário a sua próxima edição, adiando-a para 2022. A 24.ª edição acontecerá assim entre 2 e 6 de agosto do próximo ano.

Foi numa longa publicação no Facebook, que o festival que ocupa a Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, anunciou que pelo segundo ano consecutivo seria obrigado a adiar o festival dadas as circunstâncias pandémicas, revelando ser “uma decisão extraordinariamente difícil”.

“Trabalhámos ao longo dos últimos meses, com as Autoridades de Saúde e os representantes do setor, em medidas que pudessem permitir o regresso dos festivais de verão em segurança”, pode ler-se nessa publicação. “No entanto, não sendo ainda conhecidas as regras para a realização de grandes eventos, nem a resposta ao plano de contingência que elaborámos em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa, e estando apenas a um mês das datas previstas, e face ao tempo necessário para a preparação e montagens, torna-se inviável a realização do Festival este ano.”

A organização referiu ainda que esta decisão foi adiada ao limite porque “impacta as vidas dos artistas e profissionais envolvidos, dos patrocinadores e parceiros, da economia local e de todo o público”.

Os portadores de bilhete para as datas anunciadas previamente de 2020 e 2021 têm acesso válido para a edição de 2022, sem ser necessário trocar ou emitir novo bilhete. Em caso de reembolso, este pode ser solicitado nos 14 dias seguintes à data prevista para 2021. Apesar de isso, organização apela para que festivaleiros mantenham os bilhetes.

“Depois de 2 anos sem podermos realizar o MEO Sudoeste, é um contributo inestimável se decidires manter o teu bilhete para 2022. Desta forma, estarás a ajudar um setor que atravessa um momento muito difícil”, pode ainda ler-se.

Major Lazer, Bad Bunny, Ozuna, Timmy Trumpet, Meduza, Blackbear, Profjam, Bispo, Melim ou Deejay Telio eram alguns dos nomes do cartaz desta edição 2021. Com o adiamento, a organização refere que está a trabalhar para poder dar novidades em breve em relação ao cartaz, revelando se mantém alguns nomes dos que estavam anunciados.