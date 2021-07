(em atualização)

As vigílias para reclamar o reforço da segurança para os ciclistas que circulam na via pública arrancaram esta manhã em Lisboa e no Porto, uma semana depois do acidente que provocou a morte de uma mulher de 37 anos grávida de cinco meses, um caso denunciado nas redes sociais. Por volta das 11h, na Avenida da Índia, na capital, era muita a adesão de ciclistas, tal como reportado pela Rádio Observador. Vários ciclistas surgiram acompanhados de uma flor (rosas, cravos e girassóis, são alguns dos exemplos) e, junto ao local do acidente, era possível avistar uma bicicleta branca rodeada de coroas de flores.

Vigília à memória da ciclista atropelada mortalmente na capital, na Avenida da Índia, no sábado 26 de junho. pic.twitter.com/GKXbky4Yoj — João Porfírio (@porfiriojoao1) July 3, 2021

Em declarações à Rádio Observador, um velocipedista comentou que a “maior falta de segurança” que sente é “exatamente esta”, isto é, “o receio de ser abalroado por trás a grande velocidade.” Um outro ciclista disse estar a participar na vigília para “chamar a atenção para que sejam tomadas mais medidas de segurança”, admitindo que o maior medo “é que a qualquer momento possa acontecer o mesmo que aconteceu há uma semana”. “Todo o cuidado é pouco, mesmo cumprindo as regras. Existem sempre automobilistas que não têm noção do que é estar em cima de uma bicicleta”, defendeu.

As regras sanitárias foram cumpridas na vigília de Lisboa, com os ciclistas a usarem máscaras e a manterem as distâncias, tal como reportado pelo jornalista da Rádio Observador. A vigília durou cerca de uma hora e concentrou algumas centenas de ciclistas, segundo um membro da organização.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também a vigília no Porto já terminou, após cerca de 30 minutos de concentração. Participaram cerca de 70 pessoas. A polícia cortou a saída da rua onde os ciclistas se reuniram na Avenida dos Aliados, que se sentaram no chão em silêncio com as bicicletas. Estiveram presentes pessoas de todas as idades, incluindo pais e filhos, e até uma equipa de BTT composta por cerca de 30 pessoas.

Várias cidades do país vão ser palco, este sábado, de vigílias. Os encontros, em Lisboa, Porto e Braga, são também em memória da ciclista atropelada mortalmente na capital, na Avenida da Índia, no sábado 26 de junho. Em Braga, a vigília será à noite, pelas 22h, na Praça da República.