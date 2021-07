A Bessemer Trust já não partilha a gestão dos bens de Britney Spears juntamente com o pai da cantora. Isto acontece depois de a empresa ter submetido um pedido para se retirar do processo, uma decisão que se deveu a uma “mudança de circunstâncias”, de acordo com os documentos legais consultados pelo The New York Times, numa referência às declarações públicas de Britney no depoimento da semana passada. Nessa audiência virtual, a cantora revelou querer acabar com a tutela que considerou “abusiva”, pediu a prisão para a família e disse ser forçada a trabalhar, a tomar lítio, entre outras acusações que caíram que nem uma bomba na indústria do entretenimento.

A empresa em questão, aquando do pedido de renúncia, alegou que fora informada de que a tutela de Spears era voluntária e que a artista havia consentido a sua participação, ideias que caíram por terra perante o dramático depoimento de Britney a 23 de junho. A empresa defendeu, então, “respeitar” os desejos da cantora.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O pedido submetido pela empresa foi aprovado na sexta-feira de manhã, assegura agora a People. É mais uma reviravolta na saga que opõe uma Britney de 39 anos à tutela que a controla desde 2008. A juíza Brenda Penny decidiu, então, que a renúncia da Bessemer Trust — que no ano passado ficou encarregue de partilhar a gestão da fortuna da artista, apesar de ainda não ter iniciado funções — fosse “imediatamente efetiva”. O pedido da empresa, escreve a mesma publicação, deixa o pai da cantora, James P. Spears, de 68 anos, como o único tutor, enquanto Jodi Montgomery mantém-se como tutora temporária dos assuntos pessoais de Britney, uma função anteriormente ocupada pelo pai.

Ainda esta semana foi notícia que a juíza Brenda Penny recusou o pedido de Britney Spears para remover o pai da tutela, considerando um pedido para suspender James P. Spears “imediatamente” após a nomeação da empresa Bessemer Trust. A decisão não foi uma resposta direta às polémicas declarações de Britney, até porque a cantora ainda não submeteu uma petição oficial para terminar a tutela.