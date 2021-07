Várias cidades do país vão ser palco, este sábado, de vigílias para reclamar o reforço da segurança para os ciclistas que circulam na via pública. Estes encontros, em Lisboa, Porto e Braga, serão também em memória da ciclista atropelada mortalmente na capital, na Avenida da Índia, no sábado 26 de junho.

Em Lisboa, a vigília terá lugar na Avenida da Índia, às 11h30, no local onde ocorreu o acidente. No Porto, o encontro acontece meia hora mais cedo, na Praça da Liberdade. Em Braga, a vigília será à noite, pelas 22h00, na Praça da República.

Esta é a resposta de vários movimentos a mais um acidente com um ciclista, como explicou, em declarações à Rádio Observador, Américo Silva, antigo corredor profissional que divulgou uma fotografia do acidente nas redes sociais e uma das pessoas envolvidas na organização das vigílias. O objetivo, esclareceu, é pedir um reforço da consciencialização dos automobilistas e alertar para alguns comportamentos de risco.

Aos microfones da Rádio Observador, Américo Silva lembrou que a maioria dos automobilistas não cumpre a distância de metro e meio que deve ser mantida dos ciclistas e que muitos não conhecem as novas regras do código da estrada. O antigo corredor profissional também defende uma maior fiscalização. “Não conheço uma única multa”, disse, que tenha sido passada a um condutor por incumprimento da distância de segurança.

As vigílias terão uma duração aproximada de 20 minutos e os participantes são convidados a levar as suas bicicletas.

Para além dos pontos referidos por Américo Silva, os organizadores pretendem alertar o poder político para a necessidade de diminuir o tráfego e limitar a velocidade nas áreas urbanas a 30 km/hora. Também pedem maior fiscalização para os excessos de velocidade e para serem repensadas zonas de grande tráfego, como o Campo Grande ou a Avenida da Índia, que funcionam como verdadeiras auto-estradas dentro da cidade.

Ciclista grávida atropelada mortalmente em Lisboa

No sábado 26 de junho, uma mulher foi atropelada mortalmente na sequência de uma colisão entre a bicicleta onde seguia e um automóvel, na Avenida da Índia, em Lisboa. A vítima, de 37 anos, estava grávida de cinco meses. Foi transportada para o Hospital de São José em estado muito grave, e acabou por não resistir aos ferimentos.

O condutor do carro era um homem idoso que, encadeado pelo sol, não terá visto a ciclista.