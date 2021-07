Dois feridos graves e três ligeiros resultaram de uma colisão registada esta sexta-feira entre três veículos automóveis no acesso da Estrada Nacional 125 à Autoestrada 22, em Altura, no concelho de Castro Marim, disse a Proteção Civil.

As autoridades receberam o alerta cerca das 12h30 e as equipas de socorro ativaram o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para fazer o transporte de um dos feridos para o hospital, adiantou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, distrito ao qual Castro Marim pertence.

A estrada onde se registou o acidente faz a ligação de uma rotunda situada na Estrada Nacional (EN) 125, junto à localidade de Altura, e o nó de Monte Gordo de acesso à Via do Infante (A22).

“Foi uma colisão entre três veículos ligeiros, dos quais resultaram cinco feridos, dois graves e três ligeiros”, afirmou a fonte do CDOS. As autoridades receberam o alerta às 12h32 e enviaram para o local um dispositivo com “oito veículos com 24 operacionais e um helicóptero do INEM”, pertencentes aos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António, à GNR e à concessionária da estrada.

A estrada entre a A22 e a EN125 esteve cortada e depois condicionada enquanto as autoridades assistiram os feridos, fizeram a limpeza da via e as medições necessárias ao esclarecimento das causas do acidente, mas foi reaberta na totalidade cerca das 15h30.