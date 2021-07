Constança Braddell, a jovem de 24 anos que sofre de fibrose quística, uma doença crónica e hereditária, está internada há uma semana e meia nos cuidados intensivos em “estado muito grave”. Braddell “tem sofrido uma sucessão de complicações do ponto de vista clínico e apresenta um prognóstico muito incerto e extremamente reservado”, de acordo com uma publicação feita pela família na rede social Instagram, onde soma quase 70 mil seguidores.

Em março último, Constança Braddell lançou um apelo nas redes sociais para que fosse aprovado em Portugal a utilização de um novo medicamento capaz de melhorar a sua qualidade de vida. À data da publicação, a jovem disse que poderia morrer se não tiver acesso ao Kaftrio, “já disponível em vários países”. Também em março, poucos dias após o apelo público, o Infarmed aprovou quatro pedidos de autorização especial para que doentes com fibrose quística tivessem acesso ao medicamento Kaftrio/Trikafta. Entre eles, estava o pedido de Constança.

Agora, na nota publicada nas redes sociais, é referido que o que está a acontecer com a jovem “é inesperado” e nunca antes tinha acontecido no seu panorama clínico. Não é, para já, adiantada mais informações sobre o estado de saúde da jovem. “Apenas conseguimos adiantar que a situação é de extrema gravidade, mas os médicos estão a fazer de tudo para salvar a vida da nossa e agora também vossa Constança.”

A fibrose quística, uma doença “mortal e incurável, afeta múltiplos órgãos do aparelho digestivo mas essencialmente os pulmões”, chegou a explicar a doente numa publicação do Instagram, onde relatou a sua situação e deu conta do pouco conhecimento que existe em Portugal relativamente a este problema de saúde.