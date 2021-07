Um jovem de 12 anos morreu este sábado vítima de uma paragem cardiorrespiratória, durante um jogo treino, que decorria no campo de futebol da Boa Vista, em Leiria, confirmaram à Lusa fontes do hospital de Leiria e do clube. Fonte do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) adiantou que a criança ainda foi assistida no local com um Desfibrilhador Automático Externo e “chegou a dar resposta”.

Fonte da Academia Desportiva CCMI de Leiria acrescentou ao Observador que o médico da organização estava no local e que a criança foi assistida em menos de minuto e que a ambulância do INEM chegou rapidamente. Apesar das manobras de reanimação contínuas, a vítima chegou ao hospital de Santo André, unidade do CHL, sem vida, acrescentou fonte do hospital.

A criança treinava há quatro anos na academia, fazia exames médicos requisitados e não tinha antecedentes, acrescenta a mesma fonte da instituição.

O presidente da Academia Desportiva CCMI, ao qual pertencia o jovem, referiu que o acidente ocorreu durante um jogo-treino, que decorria no campo da Boa Vista, em Leiria.

A Academia Desportiva de Leiria já lamentou o incidente na sua página do Facebook. “É com grande pesar que confirmamos o pior desfecho para o nosso atleta de 2008. A ADCCMI Leiria lamenta profundamente o ocorrido e manifesta o total apoio à família enlutada. Agradecemos ainda a todo staff presente, médicos e técnicos, que, apesar de todas as condições existentes no campo do GDR Boavista, não conseguiram reverter a situação com a utilização do DAE”.