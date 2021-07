Onze homens foram detidos neste sábado, no estado do Massachussetts, após um longo e aparatoso impasse entre as forças policiais e um grupo de homens fortemente armados que foram encontrados à beira da estrada às 2 da madrugada. A movimentada I-95, uma das interstates mais movimentadas da costa leste norte-americana, esteve parcialmente encerrada por várias horas, quando milhares de norte-americanos viajavam por ocasião do feriado do Dia da Independência.

A estrada foi reaberta e foram levantadas as ordens dadas aos cidadãos para que se abrigassem, mas o caso continua envolto em algum mistério – sobretudo em torno do enigmático grupo a que os suspeitos disseram pertencer: “Rise of the Moors”, a “Ascensão dos Mouros“.

De acordo com a polícia, o episódio começou quando as patrulhas da I-95 encontraram dois veículos encostados à berma com os “quatro piscas” ligados. Quando a polícia se aproximou, acreditando que pudessem ter ficado sem combustível, reparou que os homens estavam totalmente equipados com roupa militar e tinham consigo armas de fogo incluindo armas de cano longo.

“É fácil imaginar que encontrar 11 homens com armas de cano longo nas mãos, à beira de uma estrada interstate, às duas da manhã… é algo que nos deixou preocupados e que não é consistente com as leis de porte de arma que temos no Massachussetts”, explicou Christopher Mason, um coronel da polícia estadual citado pela Associated Press.

O responsável acrescentou que, de acordo com a informação recolhida pela polícia, os homens indicaram que estavam a viajar de Rhode Island para norte, para o Maine, onde iriam participar em algum tipo de “treino”.

As tensões subiram quando os homens recusaram as ordens policiais para pousarem as armas no chão, ao mesmo tempo que diziam não “reconhecer as leis” norte-americanas – ninguém tinha licença de porte de arma.

Alguns dos suspeitos acabaram por fugir para uma área florestal, o que gerou momentos de grande tensão entre a polícia e os suspeitos. Mais tarde, porém, as forças especiais de intervenção, com veículos blindados, acabaram por cercar a zona e levaram à desistência – no total, 11 homens foram detidos, dois dos quais foram hospitalizados mas devido a “condições pré-existentes” e não por causa de nada que tenha acontecido durante o impasse.

Um dos homens fez vídeo em direto nas redes sociais

Antes de serem detidos pela polícia, um dos homens fez uma transmissão em direto numa rede social onde mostrou a cara e o equipamento militar que vestia mas não revelou o nome. Explicou, apenas, que aquele grupo não era “anti-governo” nem “anti-polícia” – e também não eram “extremistas da identidade negra”.

“Como dissemos várias vezes à polícia, somos cidadãos cumpridores das leis pacíficas dos EUA”, afirmou o homem, dizendo pertencer à organização “Ascensão dos Mouros”. De acordo com o site na Internet, é uma organização de “Americanos de origem moura dedicada a educar novos mouros e influenciar os nossos anciãos”.

Um homem descrito pela imprensa norte-americana como um dos rostos desta organização é Jamhal Talib Abdullah Bey, que terá 26 anos e fez parte do Exército norte-americano, de acordo com a biografia disponível no site.

Também no RiseoftheMoors.org, este grupo descreve-se como o “povo aborígene” da América e recorda as origens históricas do termo “mouros” – usado originalmente para descrever os berberes e outros povos da antiga província romana da Mauritânia, onde atualmente fica o Norte de África.

Na descrição feita no site, diz-se que os “mouros são conhecidos como os Reveladores da Luz”. “Somos sobretudo conhecidos por educar várias civilizações e abrir caminho ao Renascimento e o Iluminismo na Europa”, acrescenta a organização. Nas primeiras horas do impasse, surgiram fotos de alguns dos homens armados, no meio da estrada, a ostentarem bandeiras de Marrocos.

Os detidos vão ser presentes a tribunal na terça-feira.