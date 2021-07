Uma bola de fogo emergiu em pleno oceano ao largo da província do Yucatan no Golfo do México. As imagens espetaculares, que alguns comparam ao um “olho de fogo” foram captadas antes deste incêndio numa plataforma da petrolífera mexicana Pemex ter sido extinto esta sexta-feira.

O fogo foi o resultado de uma fuga de gás de um pipeline submarino e deu origem a chamas cor de laranja que fazem lembrar lava de um vulcão em pleno oceano na ligação entre o Golfo do México e o mar das Caraíbas

A Pemex demorou mais de cinco horas a controlar o incêndio que começou no pipeline que faz à ligação submarina à plataforma petrolífera de Ku Maloob Zaap, considerada uma das mais importantes da empresa.

A petrolífera mexicana garante que a fuga de gás não fez feridos nem afetou a produção e acrescentou que as causas vão ser investigadas. Angel Carrizales, responsável pelo regulador de segurança petrolífera do México, a ASEA, escreveu no Twitter que o acidente não causou nenhum derrame de combustível, mas sem explicar o que estava a arder na superfície da água. Para apagar o fogo terá sido usado nitrogénio. A parte mecânica da instalação terá sido afetada por uma tempestade elétrica e chuvas torrenciais, avançaram fontes à agência Reuters.

A Pemex diz que fechou logo as válvulas de acesso ao pipeline. No entanto, a Reuters lembra que a companhia mexicana tem um registo de acidentes industriais graves nas suas instalações. A plataforma Ku Maloob Zaap é a maior unidade de produção da Pemex’, sendo responsável por mais de 40% da produção diária de 1,7 milhões de barris.