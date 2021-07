Quarto dia consecutivo acima dos 2.000 casos. É o pior sábado desde 13 de fevereiro

No que toca à distribuição geográfica dos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo concentra cerca de metade das infeções, com 1.362 dos 2.605 novos casos, o que diz respeito a 52% das novas infeções. Segue-se o Norte do país, com 557 infeções (21%). A restante distribuição geográfica fica assim completa: Algarve com 299 infeções; Centro com 273 infeções; Alentejo com 78 casos; Açores com 29 casos; e Madeira com 7 casos.