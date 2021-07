Sobre as cerca de 8.500 suspeitas de reações adversas às vacinas contra a Covid-19 notificadas em Portugal, tal como comunicado pelo Infarmed, João Braz Gonçalves, investigador, virologista e diretor do Instituto de Investigação do Medicamento, diz que os resultados “representam o sucesso das vacinas”.

Em declarações à Rádio Observador, explica que as reações adversas à Covid-19 estão a ser registadas “num número muito maior do que é normal”, uma vez que as pessoas estão mais atentas. “Mesmo com este nível de alerta, o número que registamos é o número que estávamos à espera e que vem em linha de conta com os 50 mil voluntários que participaram nos ensaios clínicos.” Os efeitos secundários reportados “até são muito bons”.

Mialgia, dores de cabeça, dor no local de infeção e febre estão entre as reações mais notificadas e são reações normais, equiparadas a “uma gripe forte ou uma constipação forte”, assegura o especialista. “Isso é o sistema imunitário a funcionar”.

Relativamente aos 55 casos de morte em idosos, segundo os dados do Infarmed, João Braz Gonçalves assegura que estes estão “dentro da incidência normal de mortalidade nesta faixa etária”.

Considerando agora o maior número de reações adversas em mulheres, a explicação remete para o facto de, fundamentalmente, “as mulheres terem um sistema imunitário melhor do que os homens”. O especialista defende, assim, que as doses devem ser dadas por igual, tanto a homens como a mulheres. “As mulheres são mais voluntariosas até a reportar efeitos secundários, até do ponto de vista cultural. São um conjunto de fatores”, acrescentou.

Questionado sobre poderá existir mais reações adversas nas faixas etárias mais jovens, João Braz Gonçalves afirma que é provável porque, em princípio, nestas idades o sistema imunitário está “mais alerta”, sendo por isso “mais competente”. “As reações adversas não são resultantes da vacina por si só”, estando também relacionadas com o sistema imunitário.

O especialista aconselha ainda as pessoas não tomarem medicamentos para as dores antes da toma da vacina, até porque as reações são “muitas vezes desejáveis”.