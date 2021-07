Abandonar as centrais a carvão não é uma opção fácil, para um país com muita indústria, onde é especialmente importante energia abundante e barata. E, em matéria de preço, nada bate o carvão no binómio investimento versus custos de produção. Inglaterra usa o carvão praticamente desde que alguém se lembrou de usá-lo para aquecer água e depois utilizar o vapor libertado para accionar as turbinas que geram electricidade. Isto foi “ouro sobre azul” para os britânicos, que ainda hoje estimam em 187 mil milhões de toneladas as reservas de carvão disponíveis no seu subsolo.

Mas o carvão é também o combustível mais poluente, pelo que todos os países estão apostados em reduzir gradualmente a sua utilização e, a prazo, extingui-la, enquanto encontram fontes de energia renovável ou menos poluentes, capazes de substituir as tradicionais, mais poluentes.

O Reino Unido anunciou agora que vai encerrar as suas últimas três centrais eléctricas a carvão em 2024, reduzindo consideravelmente as emissões de carbono, por um lado, e tornando a utilização de veículos eléctricos mais limpa, por outro. Curiosamente, os ingleses esperam dar por terminada em 2023 a construção da sua maior central nuclear, a de Hinkley Point C (3,2 gigawatts, o que corresponde a 7% da energia do país), que implicou um investimento de 23 mil milhões de euros, a cargo dos franceses da EDF. Esta central vai juntar-se a outras sete que existem no país e que fornecem 18,7% da energia consumida.

De recordar que a Alemanha ainda tem 84 centrais a carvão a laborar, que vai manter em actividade depois de ter decidido descontinuar gradualmente as centrais nucleares, tendo já encerrado 26 das 32 que possuía. Por comparação, os chineses têm 49 centrais nucleares em funcionamento, produzindo 47,5 GW, valor que apenas é ultrapassado pela França (56) e pelos EUA (93), país onde existem ainda a trabalhar 241 centrais a carvão. Neste ponto, o líder é a China, onde há 1058 centrais a carvão, cerca de 50% das que existem em todo o mundo.