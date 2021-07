Mas que grande Euro 2020 estava a fazer Leonardo Spinazzola, lateral (e ala e extremo) esquerdo habitualmente titular na seleção italiana, que apenas não jogou no último encontro da fase de grupos, quando o apuramento dos transalpinos estava já garantido. Na última sexta-feira, frente à Bélgica, só não foi o melhor daquele lado do ataque italiano porque Insigne esteve endiabrado, fazendo inclusivamente um grande golo.

A Itália ganhou por 2-1 e passou às meias-finais, onde vai defrontar a Espanha, mas os alarmes soaram quando Spinazzola, depois de um sprint, pediu substituição. À primeira vista, tudo apontava para uma lesão muscular, mas durante a saída de maca, o jogador chorava e muito. Mais tarde, ficou confirmado que se tratava de uma rutura do tendão de Aquiles, uma lesão gravíssima e que vai tirar o jogador dos relvados durante vários meses. É uma má notícia também para José Mourinho, que começa esta época uma nova aventura em Itália, na Roma, onde o jogar alinha.

Spinazzola tem sido tão influente na manobra italiana que até foi eleito o MVP (melhor em campo) em dois jogos importantíssimos: no arranque do Euro, na vitória frente à Turquia, e depois no difícil jogo contra a Áustria, nos oitavos de final, decidido apenas no prolongamento.

A estratégia do selecionador Roberto Mancini passava por ter o lateral direito Florenzi mais “calmo”, para soltar Spinazzola na esquerda. Com a lesão do jogador do PSG e a entra de Di Lorenzo para a direita, a Itália passou a ter duas “motas” nas laterais, e com bons resultados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A história de Spinazzola, 28 anos, no entanto, é muito marcada por lesões. O ponto de viragem, já na segunda metade dos “vintes”, deveu-se e muito a ter tratado… dos dentes, como explica o El País.

É sabido que muitos jogadores tratam dos dentes porque o mau estado destes pode causar lesões e uma pior performance em campo e Spinazzola foi um deles. Visitou então um especialista, aconselhado por colegas de equipa, de seu nome Daniele Puzzilli. “Descobri que Spinazzola sofria de oclusão dentária. Tinha os dentes desalinhados e isso estava a causar má postura e predisposição para lesões musculares”, revelou o médico. O tratamento e os cuidados que o jogador deve ter, durarão pelo menos até ao final da carreira.

Spinazzola é um jogador que até chegou muito novo à Juventus mas, além dos inúmeros empréstimos, teve imensas lesões. Um desses infortúnios, já na Roma, abortou uma transferência para o Inter, após uma lesão grave num joelho. Antes de começar o Europeu o jogador mostrava-se satisfeito com a sua forma: “Estou no melhor momento da minha carreira e devo-o à transferência para o Inter que não aconteceu e também ao meu dentista. Sou uma pessoa diferente fisicamente e psicologicamente desde que mudei de médico. Agora, consigo fazer exercício e estar à velocidade máxima durante os 90 minutos”.

Agora enfrenta uma nova e longa paragem, depois do azar da passada sexta-feira. O jogador, no entanto, diz que estará de volta “em breve”. “Infelizmente todos sabemos como correu, mas o sonho azul continua e com este grupo nada é impossível. Só posso dizer que voltarei em breve. Tenho a certeza”, escreveu Spinazzola nas redes sociais.

Os colegas de seleção, num momento intenso, também não esqueceram o jogador. Já no avião, depois da grande vitória frente à Bélgica, gritaram e cantaram, em homenagem ao companheiro que chorou ao sair lesionado do jogo da squadra azzurra. Hoje, Spinazzola despediu-se mesmo dos colegas, pessoalmente.