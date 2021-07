Houve um pouco de tudo: tensões entre jogadores que começaram com Giroud e Mbappé, desentendimentos no balneário entre Pogba e Rabiot pelo maior ou menor compromisso com e sem bola, discussões entre defesas pelos posicionamentos em campo (Varane e Pavard) e até um clima de tensão entre famílias dos jogadores nas bancadas. Os bastidores da campanha da França no Europeu, onde conseguiu apenas uma vitória em quatro jogos, continuam a ser dissecados ao pormenor, com o The Athletic a explicar agora como a chamada de Karim Benzema também mexeu com o ambiente e como até a escolha de hotéis conseguiu gerar problemas.

À partida, o lugar de Didier Deschamps, que no meio da confusão andava a tentar apaziguar todas as partes, não parece estar em perigo e pode cumprir o contrato que tem até ao Mundial de 2022, sabendo porém que existe uma sombra disponível chamada Zinedine Zidane. No entanto, a Federação Francesa pretende reunir com vários elementos, incluindo o selecionador, para perceber o que correu mal e o que pode ser evitado no futuro. E se esse é um tema para os próximos dias, a situação de Mbappé é outro. E essa novela de verão teve outro capítulo.

Apesar de ter feito um Campeonato da Europa muito abaixo do que se esperava, com apenas uma assistência e um penálti muito duvidoso ganho, o avançado, que falhou a grande penalidade decisiva diante da Suíça e acabou a prova como o jogador com mais remates feitos sem golo, continua a ser um dos ativos mais disputados entre os principais clubes europeus e o facto de terminar contrato em 2022 coloca todas as atenções em Mbappé.

Inicialmente, as primeiras informações da imprensa francesa davam conta de conversas do internacional gaulês com alguns companheiros de equipa dizendo que não teria intenção de renovar o vínculo que tem com o PSG. Ou seja, e perante este cenário, o vice-campeão francês ou tentava vender o avançado com o melhor negócio possível para amortizar parte dos 135 milhões de euros pagos ao Mónaco ou corria o risco de ficar sem o jogador a custo zero. Agora, a realidade parece ser outra mas nem por isso garante mais futuro no Parque dos Príncipes. Foi isso mesmo que o L’Équipe adiantou, frisando que vários dirigentes já tinham conhecimento disso mesmo.

Agora, de acordo com a Marca, existe um outro plano mas que não deverá concretizar-se, embora seja essa a vontade do jogador. Segundo o jornal espanhol, Mbappé quer ter uma saída a bem do clube francês, até por forma a agradecer o investimento feito quando estava no Mónaco. Ainda assim, aquilo que os representantes do jogador apresentaram não tem grande margem para seguir em frente: renovar contrato com o PSG mas colocar no novo vínculo uma cláusula que facilitasse a saída para outro clube, tendo na cabeça o Real Madrid. Questão: de acordo com o artigo 202 da Liga de Futebol Profissional de França, esse tipo de cláusulas estão proibidas. A única hipótese seria fazer um acordo privado com essa salvaguarda, num momento que será sempre um risco.

Desta forma, continua tudo na mesma: Kylian Mbappé termina contrato em 2022 com o PSG, pode assinar como jogador livre no final do ano e já terá feito saber que pretende rumar ao Real Madrid, que vê no jovem francês o tal galáctico para uma nova era que se irá iniciar com a inaugurar com o remodelado Santiago Bernabéu. As cenas dos próximos capítulos não vão demorar. E a margem dos parisienses é cada vez menor.