Os carros com algum nível de condução autónoma são a novidade no mercado. De momento, apenas é permitida a comercialização de modelos com o Nível 2, que não necessitam de ajuda para regular automaticamente a velocidade, podendo acelerar e travar para seguir o trânsito e respeitar a velocidade solicitada pelo condutor. Simultaneamente, controlam o volante, descrevendo curvas e rectas e mantendo-se no centro da faixa de rodagem.

É claro que, mesmo no Nível 2, há os bons e os menos bons, sendo estes últimos os que não conseguem descrever as curvas mais apertadas por estarem limitados à força que podem aplicar na direcção. Mas há igualmente os muito bons, que conseguem realizar ultrapassagens, as entradas e saídas das auto-estradas e ainda reconhecem os semáforos e os sinais de Stop.

Alguns construtores de automóveis e muitas empresas tecnológicas, como a divisão Waymo da Google, estão a trabalhar arduamente no desenvolvimento dos níveis 3, 4 e 5, aqueles em que o carro decide como resolver grande parte das situações e em que, no nível mais elevado, o condutor é apenas um passageiro e nem precisa de estar presente, pois os veículos não possuirão pedais nem volante.

A National Highway Safety Administration (NHTSA), entidade norte-americana que controla tudo o que é segurança e fiabilidade relacionadas com sistemas de transportes rodoviários, públicos ou privados, investiga pormenorizadamente todos os acidentes que envolvam perdas de vidas, tendo anunciado agora todos os acidentes que envolvam veículos com algum nível de autonomia passarão igualmente pelo seu crivo. Daí que exija acesso a todos os dados, sobretudo envolvendo os minutos antes e durante o acidente.

O objectivo é não só apurar responsabilidades, como também perceber como funcionam os diferentes sistemas e quais as fragilidades de que enfermam.

Lamentavelmente, esta exigência só vigora do outro lado do Atlântico. Isto porque a Europa, que está mais avançada nos crash-tests, não possui nenhuma entidade com esta especialização, competência e meios. Caso tivesse, os condutores do Velho Continente estariam mais protegidos.