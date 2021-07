Filomeno Vieira Lopes foi eleito, no sábado à noite, presidente do Bloco Democrático, oposição em Angola, disse à Lusa o diretor de campanha, Vítor Osvaldo.

Filomeno Vieira Lopes — que concorria com outros dois candidatos, Américo Vaz, Luís Nascimento — substitui Justino Pinto de Andrade, que lidera o Bloco desde a sua fundação, e que passa agora a assegurar a vice-presidência.

O Bloco Democrático, registado no Tribunal Constitucional angolano desde 20 de outubro 2010, é uma das seis forças políticas que compõem a Convergência Ampla de Salvação de Angola — Coligação Eleitoral (CASA-CE), terceira maior força política, com 16 deputados no Parlamento.

Após a eleição, Filomeno Vieira Lopes disse, citado pelo Novo Jornal, que “a permanência na CASA-CE vai ser discutida pelos militantes em próximas reuniões”.

Antes das eleições, Filomeno Vieira Lopes tinha dito à mesma publicação angolana que o Bloco Democrático quer contribuir para reforçar uma “frente de oposição” ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder desde 1975), nas eleições de 2022.