A presidente da Câmara de Arraiolos (Évora), Sílvia Pinto, eleita pela CDU, vai recandidatar-se para tentar um terceiro mandato na presidência deste município nas eleições autárquicas de 26 de setembro.

Em comunicado enviado este domingo à agência Lusa, a coordenadora de Arraiolos da CDU indicou que Sílvia Pinto é o primeiro nome da lista da coligação formada por PCP e “Os Verdes” à Câmara Municipal de Arraiolos nas próximas autárquicas.

Militante do PCP e membro da Comissão Concelhia de Arraiolos e da Direção da Organização Regional de Évora do partido, Sílvia Pinto, de 41 anos, natural de Arraiolos, é licenciada em ensino de Biologia e Geologia e mestre em Educação para a Saúde.

Professora do ensino secundário, Sílvia Pinto foi eleita, pela primeira vez, presidente do município em 2013, mas já integrava o executivo municipal nos dois mandatos anteriores, primeiro como vereadora e, depois, como vice-presidente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A candidata é membro do conselho executivo da Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo e representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses na Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Alentejo e da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) no conselho consultivo do Tribunal Judicial da Comarca de Évora.

Além de Sílvia Pinto, também já foi anunciada a candidatura do engenheiro agrónomo António Garcia pela coligação PSD/CDS-PP.

O atual executivo municipal de Arraiolos é constituído por quatro eleitos da CDU e um do PS.

As eleições autárquicas de 2021 estão marcadas para o dia 26 de setembro.