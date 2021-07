O funcionário da companhia de aviação SATA Luís Miguel Quental é o candidato da IL/Açores, na qualidade de independente, à Câmara Municipal de Ponta Delgada, defendendo uma “nova visão” de mobilidade para a cidade.

O economista Luís Miguel Quental de 48 anos, natural do concelho, considerou que “neste momento, Ponta Delgada, não só o concelho, mas principalmente a cidade, precisa de uma nova visão em termos de mobilidade, que inclui os transportes, a nível dos veículos e do estacionamento”, a par de outras vertentes.

O candidato pretende apresentar uma “versão integrada e generalizada”, considerando que Ponta Delgada “tem um problema a nível de circulação automóvel e dos munícipes na cidade, a par de ruas desertas”.

Na sua opinião, há que pensar o burgo como um “polo atrativo para as pessoas se fixarem e residem”, havendo todo o interesse de “abraçar a ideia dos nómadas digitais”.

O ex-atleta e atual dirigente desportivo pretende menos impostos e taxas para os munícipes e “menos câmara municipal e mais poder e foco nos cidadãos”.

Luís Miguel Quental subscreve que um bom resultado é garantir pelo menos uma presença nos órgãos autárquicos de Ponta Delgada, único município pelo qual o partido concorre nos Açores, sendo a candidata à Assembleia Municipal de Ponta Delgada Alexandra Cunha, assessora da representação parlamentar da IL/Açores.

Em 11 eleições autárquicas livres, o PSD presidiu quase sempre à Câmara de Ponta Delgada, com exceção do mandato 1989-1993, em que socialistas em coligação com o CDS-PP ‘tiraram’ a autarquia aos sociais-democratas.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PSD venceu a Câmara de Ponta Delgada com 51,28%, alcançando cinco mandatos, sendo que os outros quatro mandatos foram conquistados pelo PS (39,11%).

Até agora, apenas eram conhecidos os candidatos do Partido Socialista, André Viveiros, e do Bloco de Esquerda, Vera Pires.

O município é composto por 28 freguesias: Ajuda da Bretanha, Arrifes, Candelária, Capelas, Covoada, Fajã de Baixo, Fajã de Cima, Fenais da Luz, Feteiras, Ginetes, Livramento, Mosteiros, Pilar da Bretanha, Relva, Remédios, Santa Bárbara, Santa Clara, Santo António, São José, São Pedro, São Roque, São Sebastião, São Vicente Ferreira e Sete Cidades.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).