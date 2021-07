Um conhecido cardeal italiano, Angelo Becciu, e mais nove pessoas vão a julgamento no Vaticano acusados de vários crimes financeiros entre os quais fraude, desvio de dinheiro, extorsão e abuso de poder. Na origem do processo que envolve este outrotra conselheiro próximo do Papa Francisco está a compra, com dinheiro da Igreja Católica, de um luxuoso edifício na Sloane Avenue, uma das zonas mais nobres de Londres.

O cardeal, que tem 73 anos, foi levado a demitir-se em setembro mas continua a manter o título – e sempre negou qualquer conduta imprópria. Após a notícia de que Angelo Becciu vai mesmo a tribunal foi divulgado um comunicado onde é dito que o cardeal considera ser “vítima de uma conspiração” e manifesta a tua “total inocência”.

Além de ter sido próximo do Papa Francisco, Angelo Becciu teve funções importantes no Secretaria de Estado da Santa Sé, que gere os donativos feitos à Igreja. O bloco de apartamentos na Sloane Avenue terá sido comprado por 155 milhões de libras – cerca de 180 milhões de euros – canalizados através de empresas offshore.

Becciu é acusado de canalizar dinheiro e contratos através de instituições de caridade controladas pelos seus irmãos na Sardenha, ilha de onde o cardeal é originário. Foram as suspeitas de nepotismo e irregularidades nessas ligações que levaram o Papa Francisco a pressionar Becciu a demitir-se, ainda no ano passado, quando o escândalo chegou a público.

Outras pessoas acusadas, além do cardeal, incluem o antigo chefe e mais um ex-responsável da unidade de serviços secretos financeiros do Vaticano e, também, dois corretores italianos envolvidos na compra do edifício em Londres. O julgamento irá começar no dia 27 de julho.