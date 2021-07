Criticado publicamente por Angela Merkel, por uma aceleração dos novos casos de Covid-19 que “talvez pudesse ter sido evitada” em Portugal, António Costa revela em entrevista ao jornal Público que teve uma conversa com a chanceler alemã e esteve a “esclarecê-la” que o aumento dos casos “nada tinha a ver com a final da Champions no Porto“.

“Na minha conversa com a senhora Merkel, não procurei convencê-la da pouca gravidade da nossa situação”, diz Costa. “Só estive a esclarecê-la sobre causalidade – ficou claro pela incidência geográfica da nova variante e da subida dos casos, sobretudo na região de Lisboa, que nada tinha a ver com a final da Champions no Porto”, acrescenta o primeiro-ministro.

António Costa diz que também “explicou” à chanceler alemã “que os dados que já tínhamos da sequenciação genómica apontavam para que a entrada da variante Delta em Portugal não se tinha dado a partir dos contactos com o Reino Unido, mas por contacto direto com população que provinha da região do Indostão“. Em regra, acrescentou o primeiro-ministro, essa vinda de população não aconteceu “por voos diretos para Portugal, porque não os temos, mas através de outros países da Europa e de outros sítios”.

Se olharmos para o mapa do ECDC, verificamos como não é por acaso que o litoral Sul português, o litoral sul e leste da Espanha são as zonas com maior intensidade – ainda que a cor para essa região portuguesa seja menos intensa do que para a Espanha. Como sabemos, há nessas regiões uma grande densidade da população com origem na região do Indostão, que trabalha na agricultura e também no turismo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O primeiro-ministro diz que, neste monento, “entrámos numa fase em que há uma corrida de velocidade – entre a velocidade da vacinação e a velocidade com que o vírus se vai transformando e se vai transmitindo”. E “temos de ter a noção”, diz Costa, “que esta corrida vai levar ainda bastante tempo“.