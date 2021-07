É um apelido que onde chega dá nas vistas, é um apelido que onde está gera interesse, é um apelido que onde compete arrisca-se a ganhar. Uma vez, duas vezes, várias vezes. E as gerações vão mudando mas essa premissa nunca se altera, como ficou mais uma vez patente este fim de semana em Spielberg, na Áustria.

David Schumacher, filho de Ralf, sobrinho de Michael e primo de Mick (com quem começou nos karts ainda novo), conseguiu a sua primeira vitória na Fórmula 3 com a Trident, derrotando o dinamarquês Frederik Vesti (ART Grand Prix) e o norueguês Dennis Hauger (Prema Racing), os dois primeiros do Mundial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Naquela que foi a primeira vez em que chegou ao top 10 de uma corrida este ano, quando estamos a meio do Mundial de Fórmula 3, o alemão de 19 anos conseguiu os primeiros 15 pontos, subindo ao 14.º lugar da geral que é agora liderada por Dennis Hauger, que fez três pódios em Spielberg e tem mais 41 pontos do que Vesti.

An unforgettable day for David Schumacher ???? His first F3 victory!#AustrianGP ???????? #F3 pic.twitter.com/mQOt0LdXtL — Formula 3 (@FIAFormula3) July 3, 2021

“Foi uma corrida incrível. É a primeira vez que consigo subir ao pódio e logo com uma vitória. É uma sensação incrível. O nosso ritmo foi muito bom durante toda a corrida, especialmente no início, quando consegui abrir uma vantagem”, comentou David Schumacher sobre a primeira corrida onde conseguiu somar pontos.

Mick cheering his cousin David Schumacher on! He currently sits in P1 with the fastest lap ????#AustrianGP ???????? #F3 pic.twitter.com/0QvW8kGSR4 — Formula 3 (@FIAFormula3) July 3, 2021

Este foi o primeiro passo de mais uma carreira da nova geração Schumacher, que começou da melhor forma com o primo Mick Schumacher, três anos mais velho do que David, que depois de ter ganho o Mundial de Fórmula 3 em 2018 e o Mundial de Fórmula 2 no ano passado faz agora a estreia na Fórmula 1 pela Haas, tendo como melhor resultado o 13.º lugar no Azebaijão numa carreira de oito corridas onde chegou sempre ao fim.