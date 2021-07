O líder da IL/Açores, Nuno Barata, considerou este domingo que o Governo Regional (PSD/CDS/PPM) “defraudou as expetativas” e defende uma remodelação governamental “urgente” após as eleições autárquicas.

O dirigente, que falava em Ponta Delgada na apresentação dos candidatos da IL por Ponta Delgada, declarou que “o Governo dos Açores defraudou um pouco as expetativas daqueles que votaram nos partidos que o constituem, carecendo de uma remodelação governamental urgente”.

Nuno Barata, que suporta o governo através de um acordo de incidência parlamentar celebrado com o PSD, e não com a coligação, frisou que “logo a seguir às eleições autárquicas, José Manuel Bolieiro tem condições de remodelar o Governo dos Açores”, senão “corre o risco de não conseguir cumprir os seus objetivos até final da legislatura ou encurtar a sua legislatura”.

O dirigente exemplificou que existem secretarias regionais lideradas por um partido e que possuem diretores regionais que são de outras forças políticas da coligação, o que “foi um erro estratégico, que não funciona, havendo que alterar”.

“Ainda há dias foi desconfortável assistir ao desconforto da secretária regional da Cultura, da Ciência e da Transição Digital, em relação às posições do diretor regional da cultura, que na minha opinião já se deveria ter demitido do cargo”, disse.

Quinta-feira, o BE/Açores pediu esclarecimentos do presidente do Governo Regional sobre a alegada presença de um membro do executivo e de um diretor regional [ da Cultura] num evento na Terceira em que não terão sido cumpridas as regras sanitárias definidas.

Em causa, segundo o BE/Açores, estão “imagens que vieram a público nas redes sociais e que mostram o secretário regional da Agricultura e o diretor regional da Cultura num espaço fechado, com mais de 40 pessoas sem máscara e sem distanciamento, a assistir a cantigas ao desafio”.