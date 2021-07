Isabel II divertida no Royal Windsor Horse Show. Louise Windsor volta a conduzir a carruagem do avô

A jovem de 17 anos prestou um tributo ao duque de Edimburgo quando, no sábado, voltou a tomar as rédeas da carruagem do avô. Consta que o príncipe Filipe, que morreu a 9 de abril aos 99 anos, ensinou a neta a conduzir carruagens antes da sua morte. Nas fotografias, é possível ver Louise a usar um casado esverdeado com um chapéu a combinar e o cabelo apanhado atrás enquanto conduz a carruagem que em tempos pertenceu ao marido de Isabel II.

Longe do mundo equestre, esta semana ficou marcada pela estátua da princesa Diana, que desde a última quinta-feira pode ser visitada pelo público nos jardins do Palácio de Kensington. Na inauguração, no dia em que a princesa do povo faria 60 anos, estiveram os filhos William e Harry, naquele que foi o primeiro reencontro após o funeral do avô.