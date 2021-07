O antigo futebolista internacional francês Patrick Vieira vai treinar os ingleses do Crystal Palace, da Liga inglesa, nas próximas três temporadas, anunciou neste domingo a formação londrina.

“O Crystal Palace tem o prazer de confirmar a contratação de Patrick Vieira para o cargo de treinador para as próximas três épocas”, referiu o clube, em comunicado.

Patrick Vieira, que estava sem clube desde dezembro de 2020, quando deixou o Nice, vai substituir Roy Hodgson, que orientou a equipa londrina, 14.ª classificada na última edição da Premier League, entre 2017 e junho.

“Estou ansioso para voltar à Premier League e liderar este grande clube. Vamos iniciar um novo capítulo juntos”, afirmou Vieira, que começou a sua carreira de treinador nas camadas jovens do Manchester City, o último clube que representou como jogador.

Campeão mundial em 1998 e europeu em 2000, Vieira somou 107 internacionalizações ao serviço da seleção francesa, que representou entre 1997 e 2009.

Em França, representou o Cannes, do qual se transferiu para o AC Milan, e após apenas uma temporada rumou aos ingleses do Arsenal, tendo alinhado nos londrinos durante nove épocas e conquistou três títulos de campeão e quatro Taças de Inglaterra.

Depois de passagens pela Juventus e pelo Inter Milão, voltou a Inglaterra para representar o Manchester City, clube no qual acabou por terminar a carreira de futebolista em 2011.

Patrick Vieira, de 45 anos, estreou-se como treinador no escalão principal ao serviço dos norte-americanos do New York City FC, voltando a França para orientar o Nice, em 2018/19.