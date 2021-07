O grupo parlamentar do PS na Assembleia da Madeira anunciou este domingo que vai requer uma audição à secretária do Ambiente da região para esclarecer a situação do amianto encontrado enterrado num terreno em S.Vicente, no norte da ilha.

“O PS/Madeira requer audição parlamentar a Susana Prada [secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas] para apurar a verdade sobre o caso do amianto enterrado em São Vicente”, disse a candidata do PS naquele concelho, Helena Freitas, que esteve no local acompanhada por deputados socialistas no parlamento regional.

A 01 de julho, a estrutura de investigação criminal da Guarda Nacional Republicana na Madeira anunciou ter encontrado várias toneladas de amianto num terreno de um estaleiro localizado em São Vicente, no norte da ilha.

A nota da GNR adiantou que “foram recolhidas amostras para análise, sendo que posteriormente os resíduos serão retirados e encaminhados para local de tratamento adequado evitando e minorando o risco de contaminação do solo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também indicou que “foram constituídos arguidos o proprietário, um homem de 68 anos, e a empresa responsável por depositar e enterrar o amianto, por poluição” e que os factos apurados foram remetidos para o Tribunal Judicial da Madeira. A ação conta com o reforço do Núcleo de Proteção do Ambiente (NPA).

Helena Freitas considerou que esta situação encontrada no sítio das Ginjas é “extremamente grave”, visto que o amianto é um produto altamente tóxico e com consequências para a saúde.

“Tendo em conta que foram encontradas estas quantidades de amianto, a nossa preocupação é saber até que ponto a saúde das pessoas não foi afetada com esta situação”, vincou.

Por isso, adiantou que o grupo parlamentar do PS na Assembleia da Madeira “vai agir em conformidade, requerendo uma audição parlamentar à secretária regional, para apurar a verdade e todas as informações que são importantes neste caso”.

No seu entender, neste caso há “uma falha clara por parte da autarquia local e por parte da Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, uma vez não houve fiscalização relativamente ao depósito deste produto no sítio das Ginjas”.

“Iremos tomar todas as medidas que são necessárias para apurar a verdade e iremos exigir a responsabilidade, tanto jurídica como política, dos envolvidos em todo este processo. Iremos fazer de tudo para que sejam tomadas as medidas necessárias para preservar a saúde da população e trazer ao de cima a verdade sobre esta situação”, assegurou.

Ainda mencionou que o PS/Madeira vai “exigir que sejam feitas análises aos recursos hídricos, ao solo e ao ar, para saber até que ponto o amianto e as substâncias que o mesmo liberta afetaram ou não a população”.

“É preciso ter em conta que o amianto só pode ser removido e tratado por entidades que tenham essa competência, sendo que todas aquelas que o fazem sem terem o certificado para tal estão a agir ilegalmente”, realçou.

Concluiu que o PS/Madeira “vai fazer de tudo para que esta situação seja resolvida e os envolvidos sejam penalizados, tanto política, como juridicamente”.