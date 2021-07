Aí estão os saldos, época que tanto abre espaço para aquisições por impulso como deixa margem para as compras mais premeditadas. Em ambos os casos, o fator decisivo é sempre o mesmo: o desconto. Depois de resistir ao ímpeto dos primeiros dias de reduções, aventurámo-nos numa incursão pelo que resta das coleções dos últimos meses, mas sem perder de vista as linhas orientadoras de qualquer boa decisão — se não for um item suficientemente versátil para durar dentro do armário, ao menos que a extravagância tenha o seu risco mínimo calculado, de preferência alinhada com as tendências do momento.

Se o propósito for fazer os últimos ajustes no guarda-roupa deste verão, há umas quantas tendências que convém manter debaixo de olho — os tops em crochet, as minissaias e os estampados tie-dye estão na ordem do dia, mas peças-chave como vestidos camiseiro ou de alças finas, sandálias ou chinelos rasos confortáveis e uma boa cesta ou saco de praia podem ser opções com maior longevidade. Já aproveitar os saldos para reforçar o arsenal de biquínis e fatos de banho pode ser uma jogada bem mais arriscada, embora não seja impossível. Há lojas e marcas que estendem os descontos ao que resta da coleção de swimwear.

Mas a temporada de saldos também é uma oportunidade de acautelar as temperaturas que estão por vir ou mesmo um eventual regresso ao trabalho, que pode estar agendado para setembro. Uma liga que também tem os seus achados — blazers, sapatos capazes de complementar vários looks e casacos de meia estação. Estas e outras sugestões fazem parte de uma breve lista de compras que preparámos para os saldos, na fotogaleria. Além dos bons negócios, fica a inspiração.