Cerca de mil operacionais japoneses retomaram este domingo as buscas de desaparecidos num aluimento de terras, ocorrido no sábado, na cidade costeira de Atami, no centro do país.

“Retomámos as operações de socorro esta manhã cedo com cerca de mil operacionais, incluindo 140 soldados. Estamos a fazer o nosso melhor para procurar sobreviventes o mais rapidamente possível, enquanto conduzimos a operação com grande cuidado à medida que a chuva continua a cair”, disse um funcionário local.

O desastre causou dois mortos, dez pessoas foram resgatadas e 20 continuam desaparecidas, acrescentou.

Em Atami, a 90 quilómetros a sudoeste de Tóquio, são visíveis telhados destruídos de casas que ruíram e estão soterradas em lama.

As autoridades locais ordenaram a evacuação da cidade, com cerca de 20 mil residentes e conhecida pelas águas termais, bem como de outras localidades naquela região.

O alerta máximo continua em vigor nas prefeituras de Shizuoka, Kanagawa e Chiba, onde podem ocorrer novas inundações a aluimentos de terra durante o fim de semana, uma vez que se mantêm as previsões de chuvas torrenciais.

Peritos disseram que estes desastres são cada vez mais frequentes no arquipélago japonês durante a época estival de chuvas devido aos efeitos das alterações climáticas.