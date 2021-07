O Centro de Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) registou às 16:29 (17:29 de Lisboa) um evento com magnitude 3,7 na escala de Richter, em São Miguel, para além de outros dois anteriores. Segundo um comunicado do Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o epicentro localizou-se a cerca de sete quilómetros da Ribeira Quente, concelho da Povoação.

Foi sentido com intensidade máxima V na escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Povoação, Nossa Senhora dos Remédios e Furnas, no concelho da Povoação. O CIVISA já tinha registado às 14:24 um outro evento com magnitude 3,4 na Escala de Richter, com epicentro a cerca de nove quilómetros do Faial da Terra, concelho da Povoação.

De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Povoação, Nossa Senhora dos Remédios e Ribeira Quente, no concelho da Povoação. O evento foi ainda sentido com intensidade III nas freguesias de Faial da Terra e Furnas, ainda no concelho da Povoação, e na freguesia de Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo.

Também às 14:59 foi registado um outro evento com magnitude 2,7 na escala de Richter e epicentro a cerca de 12 quilómetros do Faial da Terra,no concelho da Povoação. O sismo foi sentido com intensidade máxima III na Escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Povoação e em Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo.